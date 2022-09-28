Эксперт Федорова объяснила высокую явку на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

«Результаты завершившихся референдумов явно демонстрируют единодушное желание жителей этих регионов быть вместе с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя итоги референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Анализируя прошедшие референдумы, отдельного внимания заслуживает очень высокая явка, даже выше, чем прогнозировали социологические опросы. Только за первые два дня голосования она превысила 50%, а дальше возрастала в математической прогрессии. Участие в референдумах приняли абсолютное большинство жителей Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, и это, конечно, говорит о том, насколько велико было желание людей сделать свой выбор», – рассказала собеседница.

«За ходом голосования следили наблюдатели, в том числе международные. Уверена, если бы были зафиксированы хоть малейшие нарушения, информация об этом разлетелась бы мгновенно, поскольку Запад и Украина очень заинтересованы в их дискредитации. Но, как мы видим, у них не получилось. Не было никаких серьезных нарушений, кроме выдуманных ими же фейков. К счастью, все эти фейки получилось быстро разоблачить», – отметила она.

«Оценивая итоги голосования, можно с уверенностью говорить, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья видят свое будущее в России и хотят связать свою жизнь именно с нашей страной», – подчеркнула Федорова.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.

В свою очередь глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире канала «Луганск 24» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России на правах субъекта Федерации.

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