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Пасечник попросил Путина принять ЛНР в состав России
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире канала «Луганск 24» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России на правах субъекта Федерации.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!» – передает ТАСС его слова.
Пасечник также уточнил, что подписал адресованное Путину предложение о принятии ЛНР в Россию в качестве нового субъекта.
Глава ЛНР напомнил, что жители республики на протяжении восьми лет подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны Киева.
«На протяжении восьми лет жители Луганской народной республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого: гибнут старики, женщины и, самое страшное, дети», – подчеркнул он в обращении.
Также Пасечник отметил, что ни одно государство, помимо России, и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Кроме того, он выразил уверенность, что военные преступники предстанут перед справедливым судом.
«Цивилизованный» в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Все эти восемь лет только Россия оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание», – говорится в обращении.
Резюмируя, глава ЛНР поблагодарил Путина за признание независимости республики в феврале 2022 года и отметил историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом России.
«Жители Луганщины искренне благодарны вам за признание независимости республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс – часть России, уже восемь лет воюем за нашу мечту – вернуться в родную гавань», – подчеркнул он.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В Народной милиции ЛНР заметили активизацию ВСУ по всей линии фронта
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Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».
Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Ранее жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Матвиенко назвала вероятную дату рассмотрения итогов референдумов в Донбассе в Совфеде
Сенаторы могут на ближайшем плановом заседании 4 октября рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны – войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [этот вопрос]», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов. За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
На работавшего в Донбассе французского журналиста напали в Стамбуле
На бывшего французского военного Адриана Боке, работавшего на территории Донбасса в качестве репортера, напали в Стамбуле после слежки.
«Караулили с вечера», – рассказал Боке RT.
Он сообщил, что накануне на него напали два человека, вооруженные ножом, которые нанесли Боке несколько резаных ран.
Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, где провел три недели. Он посещал в том числе Бучу. Экс-спецназовец заявил тогда, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице.
После этого он приехал в Донбасс, где снимал последствия обстрелов Донецка Киевом из французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ подразделением ВДВ
Минобороны опубликовало видеоряд уничтожения десантниками позиций украинских войск и техники, укрывавшихся в лесополосе.
«Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как артиллерийским ударом уничтожена «не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».
Ранее российское ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции на Украине.
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Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Эксперты оценили характер СВО после вхождения освобожденных территорий в состав России
Несмотря на заявления некоторых западных лидеров не принимать результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, российские эксперты не сомневаются ни в правомерности самих референдумов, ни в легитимности их итогов, следует из данных Независимого общественного мониторинга (НОМ).
Так, политолог Наталья Голубкова, оценивая заявления западных лидеров, прозвучавшие накануне и в дни референдумов, указывает, что право народов на самоопределение рассматривается ими «исключительно в разрезе собственных интересов», сообщается на сайте НОМ.
«За какими-то народами и территориям оно признается, например, за Косово или Тайванем, а за какими-то нет... Соблюдение электоральных процедур, демократичность избирательного процесса не интересует «наших западных оппонентов», – сказала эксперт, приводя в пример Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР.
Эксперт напомнила, что в 2008 году, когда парламент Косова издал акт о независимости, референдум там не проводился (он был проведен ранее, в 1991 году), а если бы он прошел в 2008 году, то результаты его, по мнению политолога, «не были бы столь однозначными».
«Независимость от Сербии была признана в одностороннем порядке, без учета мнения христианского населения территории, но западные страны удовлетворились этим, апеллируя к принципу «возмещающего права на отделение», – заметила Голубкова.
«Донецкой и Луганской народным республикам – это же самое «возмещающее право» предоставлено восьмилетним геноцидом со стороны Украины, а Запорожской и Херсонской областям – последними месяцами террора ВСУ и нацбатов», – подчеркнула она.
Как в свою очередь заметил доцент кафедры социологии и политологии Воронежского госуниверситета, доктор политических наук Роман Савенков, «международная правовая система предполагает право народов на самоопределение, на свободное обеспечение своего социального, культурного развития, установление своего политического статуса. И единственным легитимным способом реализации такого права является референдум».
Савенков перечислил требования к легитимному референдуму.
«Они прозрачны. Это исключение давления на граждан в ходе их волеизъявления, возможность голосования всех избирателей и обеспечение независимого наблюдения», – отметил он.
По словам эксперта, все эти условия были строго соблюдены в ходе голосования на освобожденных территориях.
Савенков также указал, что международные наблюдатели публикуют «только позитивные отзывы» о процедуре.
«На территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угрозы террористических актов и физической расправы. Именно в таких условиях тестируется готовность людей стать гражданами РФ, их готовность бороться за свое право говорить на русском языке», – подчеркнул он.
Кроме того, эксперт отметил, что возможность проголосовать на референдумах получили граждане, временно переместившиеся в Россию в связи с военной угрозой.
По убеждению Савенкова, при вхождении освобожденных территорий в состав России по итогам волеизъявления их жителей, характер специальной военной операции кардинально изменится.
«В этом случае жители станут нашими согражданами, защита которых – обязанность государства и общества», – заключил он.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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ЦИК Луганской Народной Республики подвел итоги референдума
Вхождение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Итоговые цифры были выведены на экран в инфоцентре в Доме правительства в Луганске. Как сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, положительно ответили на вопрос, вынесенный на референдум, более 1,6 млн человек, передает ТАСС.
«На вопрос «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации» «да» ответили 1 636 302 участника референдума. «Нет» ответили 16 555 участников референдума. Референдум состоялся», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Итоговая явка очень высокая. <…> Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – добавила она.
В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в среду, 28 сентября, планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.
«Я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России в установленном законодательном поле Российской Федерации на правах субъектах России», – сказал он. После выступления Пасечника в зале раздались аплодисменты и прозвучали гимны России и ЛНР.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Еще днем жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Песков рассказал о планах встречи Путина с главами ДНР и ЛНР
В графике российского лидера пока нет общения с главами Донецкой и Луганской народных республик, но так или иначе оно будет, планы верстаются, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы сообщим вам, как только их вставят в график и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Песков добавил, что Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий.
«Мы проинформируем вас своевременно», – заключил он.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
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Запорожская и Херсонская области решили обратиться к Путину
Власти Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России, заявили председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сегодня у нас будет обращение к Владимиру Владимировичу [Путину]. Насколько я понимаю логику процесса, в ближайшие дни это обращение будет рассмотрено», – передает ТАСС слова Рогова со ссылкой на телеканал «Соловьев Live».
Стремоусов в свою очередь отметил, что обратится от имени региона в ближайшее время.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
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Турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжили выдачу лиры с карт «Мир»
Государственные турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжают выдавать лиры с карт российской платежной системы «Мир», не находящихся под санкциями банков России.
При этом другой государственный банк VakifBank перестал выдавать наличные по картам «Мир». При попытке снять наличные средства в этом банке банкомат предлагает обратиться за помощью в банк, выдавший карту, передает ТАСС.
По информации турецкого телеканала NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему «Мир».
Ранее представители турецких Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank заявили, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой «Мир», операции ведутся в обычном режиме.
Жителям новых регионов России обещали вернуть право говорить по-русски
Вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, а у жителей Херсонской и Запорожской областей в РФ никто не отберет право говорить по-русски, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.
«Это – долгожданное событие для жителей Донбасса, которое должно принести на их землю мир, которого они не видели долгие восемь лет. Все эти восемь лет жители этих территорий живут в страхе за свою жизнь. Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик каждую неделю выбивали по десять человек, гибли дети», – приводит слова дипломата ТАСС.
Небензя добавил, что в свою очередь «жители Херсонщины и Запорожья смогут быть уверены в том, что никто не отберет у них право говорить по-русски и обучать на родном языке своих детей, а в священный для всех День Победы они смогут отдать дань памяти тем, кто воевал с фашистами за освобождение своих земель, а не тем, кто с ними сотрудничал и совершал ужасающие преступления».
Российский постпред отметил, что «при покровительстве Евросоюза и США» Киев с 2014 года «целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных Луганской и Донецкой народных республик».
Ранее Небензя напомнил Совету Безопасности ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА всемирной организации.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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ВСУ обстреляли город Лисичанск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00.20 по н. п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Накануне вооруженные формирования Украины обстреляли Алчевск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. Днем ранее украинские националисты обстреляли город Рубежное (ЛНР). В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Стаханов.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Еще днем жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Руководитель конкурсов «Лидеры возрождения» рассказал о мотивации участников
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Главная цель тех жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области, которые участвуют в наших конкурсах – помочь в восстановлении своей малой родины. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков. Эти кадровые конкурсы ранее стартовали на освобожденных территориях по поручению Владимира Путина.
«В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на конкурсы подано уже более трех тысяч заявок. Конечно, основная масса участников – жители освобожденных территорий, но есть много людей и из российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Латвии», – рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков. «Если говорить о возрасте участников, то примерно три четверти – люди от 30 до 50 лет, причем, из самых разных сфер трудовой деятельности», – указал он.
По условиям конкурса, добавил собеседник, участник должен иметь определенное отношение к региону, на территории которой он подает заявку – он должен был прожить там в прошлом не менее года, работать или учиться. Кроме того, к участию допускаются те, у кого на освобожденных территориях живут близкие родственники.
Большинство подавших заявки из регионов РФ ранее жили на этих землях, но потом по тем или иным причинам были вынуждены уехать. «Теперь же они хотели бы вернуться, чтобы участвовать в восстановлении мирной жизни на своей малой родине. Вдумайтесь: там ситуация везде, мягко говоря, сложная. Но люди все равно хотят вернуться, потому что верят в возрождение региона вместе с Россией. Только ради того, чтобы люди возвращались домой, стоило проводить эти кадровые конкурсы», – подчеркнул Сериков.
Второй мотив участия в конкурсе – личный, такой же, как в проекте «Лидеры России», сообщил Сериков (он и сам участвовал в этом конкурсе в 2018 году и дошел там до финала). «Люди хотят реализовать себя в профессиональной сфере, получить мощный импульс для личностного роста. Участие в конкурсе – шанс достичь новых профессиональных высот, особенно на территориях, где велик кадровый голод. Участники говорят об этом разными словами, но смысл именно такой. Большинство излагает в заявках свои планы по нормализации мирной жизни, например, – собственные предпринимательские идеи, варианты совершенствования системы образования или здравоохранения. А кто-то надеется, что его опыт и компетенции пригодятся на муниципальной службе для восстановления родных населенных пунктов», – резюмировал исполнительный директор.
На прошлой неделе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по прямому поручению президента Владимира Путина стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» – для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей из числа местных граждан и уроженцев этих регионов, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач.
Хотя конкурсы проводятся еще до вхождения территорий в состав России, они – часть уже выстроенной по поручению президента системы развития управленческих кадров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По сути это аналог «Лидеров России» и тех проектов, которые по той же модели уже проводились в российских регионах. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области становятся частью «страны возможностей».
Принять участие могут руководители не моложе 20 лет. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органах власти, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России.