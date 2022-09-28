Пасечник попросил Путина принять ЛНР в состав России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире канала «Луганск 24» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России на правах субъекта Федерации.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!» – передает ТАСС его слова.

Пасечник также уточнил, что подписал адресованное Путину предложение о принятии ЛНР в Россию в качестве нового субъекта.

Глава ЛНР напомнил, что жители республики на протяжении восьми лет подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны Киева.

«На протяжении восьми лет жители Луганской народной республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого: гибнут старики, женщины и, самое страшное, дети», – подчеркнул он в обращении.

Также Пасечник отметил, что ни одно государство, помимо России, и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Кроме того, он выразил уверенность, что военные преступники предстанут перед справедливым судом.

«Цивилизованный» в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Все эти восемь лет только Россия оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание», – говорится в обращении.

Резюмируя, глава ЛНР поблагодарил Путина за признание независимости республики в феврале 2022 года и отметил историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом России.

«Жители Луганщины искренне благодарны вам за признание независимости республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс – часть России, уже восемь лет воюем за нашу мечту – вернуться в родную гавань», – подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.