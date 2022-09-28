Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным

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Кто мог взорвать оба «Северных потока»

Восстановить поврежденные газопроводы «Северный поток» быстро не получится Reuters
Вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай в истории Европы. Называется несколько версий случившегося, но основная – это подрыв. Как можно было подорвать газовые трубы на дне Балтийского моря и остаться незамеченным? Кому нужна была такая диверсия и что ждет оставшиеся маршруты доставки российского газа в Европу?  Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

Тацунори Мотоки теперь должен вернуться в Японию ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить? Подробности...
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Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

Так выглядит поверхность Балтийского моря над местом взрыва Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все больше свидетельств того, что оба газопровода «Северный поток» намеренно взорваны. Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США. Каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда итогом станет наша победа, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. Подробности...
Обсуждение: 1452 комментария

Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если эскалация на Украине не будет остановлена Западом, мы будем вынуждены на деле демонстрировать реалии изменяемой «розы ветров», принуждая украинский режим к капитуляции. То есть приведем конфликт к ситуации, явно превышающей желание Запада в нем участвовать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...
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Чем ответят США на мобилизацию в РФ

Перегибы мобилизации. Кто виноват?

Диверсия на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным

    		    28 сентября 2022, 12:37
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.

    «С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.

    Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.

    Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий

    «Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.

    Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.

    Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

    По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

    В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

    Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

    В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.


    Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
    		    27 сентября 2022, 20:15
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.

    Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c  участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.

    Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме. 

    Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.

    Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
    		    28 сентября 2022, 02:00
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.

    Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.

    «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

    В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.

    Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    В Народной милиции ЛНР заметили активизацию ВСУ по всей линии фронта
    		    27 сентября 2022, 22:11
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    «По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».

    Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Ранее жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.

    Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Матвиенко назвала вероятную дату рассмотрения итогов референдумов в Донбассе в Совфеде

    27 сентября 2022, 17:11

    Текст: Елизавета Шишкова

    Сенаторы могут на ближайшем плановом заседании 4 октября рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    «Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны – войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [этот вопрос]», – передает ее слова ТАСС.

    Напомним, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов.

    В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов. За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.

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    Зеленский потребовал от СБ ООН лишить Россию права на ядерное оружие
    		    28 сентября 2022, 11:48
    Фото: AP/TASS
    Текст: Александра Юдина

    Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН.

    «Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», – передает ТАСС его слова.

    Зеленский заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС», и назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».

    Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. 

    По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.

    Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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    На работавшего в Донбассе французского журналиста напали в Стамбуле

    27 сентября 2022, 20:54

    Текст: Кристина Цыцура

    На бывшего французского военного Адриана Боке, работавшего на территории Донбасса в качестве репортера, напали в Стамбуле после слежки.

    «Караулили с вечера», – рассказал Боке RT.

    Он сообщил, что накануне на него напали два человека, вооруженные ножом, которые нанесли Боке несколько резаных ран.

    Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, где провел три недели. Он посещал в том числе Бучу. Экс-спецназовец заявил тогда, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице.

    После этого он приехал в Донбасс, где снимал последствия обстрелов Донецка Киевом из французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.

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    Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ подразделением ВДВ
    		    28 сентября 2022, 08:36
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеоряд уничтожения десантниками позиций украинских войск и техники, укрывавшихся в лесополосе.

    «Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров», – отмечается в Telegram-канале ведомства.

    На кадрах видно, как артиллерийским ударом уничтожена «не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».

    Ранее российское ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции на Украине.

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    Эксперты оценили характер СВО после вхождения освобожденных территорий в состав России

    28 сентября 2022, 11:07

    Текст: Александра Юдина

    Несмотря на заявления некоторых западных лидеров не принимать результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, российские эксперты не сомневаются ни в правомерности самих референдумов, ни в легитимности их итогов, следует из данных Независимого общественного мониторинга (НОМ).

    Так, политолог Наталья Голубкова, оценивая заявления западных лидеров, прозвучавшие накануне и в дни референдумов, указывает, что право народов на самоопределение рассматривается ими «исключительно в разрезе собственных интересов», сообщается на сайте НОМ.

    «За какими-то народами и территориям оно признается, например, за Косово или Тайванем, а за какими-то нет... Соблюдение электоральных процедур, демократичность избирательного процесса не интересует «наших западных оппонентов», – сказала эксперт, приводя в пример Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР.

    Эксперт напомнила, что в 2008 году, когда парламент Косова издал акт о независимости, референдум там не проводился (он был проведен ранее, в 1991 году), а если бы он прошел в 2008 году, то результаты его, по мнению политолога, «не были бы столь однозначными». 

    «Независимость от Сербии была признана в одностороннем порядке, без учета мнения христианского населения территории, но западные страны удовлетворились этим, апеллируя к принципу «возмещающего права на отделение», – заметила Голубкова.

    «Донецкой и Луганской народным республикам – это же самое «возмещающее право» предоставлено восьмилетним геноцидом со стороны Украины, а Запорожской и Херсонской областям – последними месяцами террора ВСУ и нацбатов», – подчеркнула она.

    Как в свою очередь заметил доцент кафедры социологии и политологии Воронежского госуниверситета, доктор политических наук Роман Савенков, «международная правовая система предполагает право народов на самоопределение, на свободное обеспечение своего социального, культурного развития, установление своего политического статуса. И единственным легитимным способом реализации такого права является референдум».

    Савенков перечислил требования к легитимному референдуму. 

    «Они прозрачны. Это исключение давления на граждан в ходе их волеизъявления, возможность голосования всех избирателей и обеспечение независимого наблюдения», – отметил он.

    По словам эксперта, все эти условия были строго соблюдены в ходе голосования на освобожденных территориях. 

    Савенков также указал, что международные наблюдатели публикуют «только позитивные отзывы» о процедуре.

    «На территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угрозы террористических актов и физической расправы. Именно в таких условиях тестируется готовность людей стать гражданами РФ, их готовность бороться за свое право говорить на русском языке», – подчеркнул он.

    Кроме того, эксперт отметил, что возможность проголосовать на референдумах получили граждане, временно переместившиеся в Россию в связи с военной угрозой.

    По убеждению Савенкова, при вхождении освобожденных территорий в состав России по итогам волеизъявления их жителей, характер специальной военной операции кардинально изменится. 

    «В этом случае жители станут нашими согражданами, защита которых – обязанность государства и общества», – заключил он.

    Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

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    ЦИК Луганской Народной Республики подвел итоги референдума

    28 сентября 2022, 01:38

    Текст: Антон Никитин

    Вхождение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.

    Итоговые цифры были выведены на экран в инфоцентре в Доме правительства в Луганске. Как сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, положительно ответили на вопрос, вынесенный на референдум, более 1,6 млн человек, передает ТАСС.

    «На вопрос «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации» «да» ответили 1 636 302 участника референдума. «Нет» ответили 16 555 участников референдума. Референдум состоялся», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Итоговая явка очень высокая. <…> Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – добавила она.

    В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в среду, 28 сентября, планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.

    «Я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России в установленном законодательном поле Российской Федерации на правах субъектах России», – сказал он. После выступления Пасечника в зале раздались аплодисменты и прозвучали гимны России и ЛНР.

    Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Еще днем жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.

    Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами
    		    28 сентября 2022, 12:53
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Необходимо серьезно относиться к словам российского лидера Владимира Путина о защите России, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель на открытии «Фонда бывшего федерального канцлера Гельмута Коля».

    «Нужно серьезно отнестись к его словам. Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа, а относиться к ним серьезно - это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости – мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на агентство dpa.

    Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.

    Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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    Путин охарактеризовал крылатой фразой важнейший фундаментальный закон

    27 сентября 2022, 14:02

    Текст: Елизавета Шишкова

    Выражение «Хлеб – всему голова» является в нынешних условиях одним из важнейших фундаментальных законов, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги совещания о ходе полевых работ.

    «Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «Хлеб – всему голова», никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – передает его слова ТАСС.

    Путин выразил надежду, что все работы, связанные со сбором урожая, будут завершены. Также он рассчитывает на хорошие результаты при проведении сева озимых. «Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – сказал глава государства.

    Между тем Путин подчеркнул, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе.

    «Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению – даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, – затруднены», – сказал он.

    По его словам, «санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе», – подчеркнул Путин.

    «Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе», – добавил президент.

    Он также обратил внимание на ситуацию с вывозом зерна с Украины, которое «продолжает уходить мимо беднейших стран». «Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – сказал Путин.

    По его словам, из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – заключил президент.

    В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

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    Жителям новых регионов России обещали вернуть право говорить по-русски

    28 сентября 2022, 04:31

    Текст: Антон Никитин

    Вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, а у жителей Херсонской и Запорожской областей в РФ никто не отберет право говорить по-русски, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.

    «Это – долгожданное событие для жителей Донбасса, которое должно принести на их землю мир, которого они не видели долгие восемь лет. Все эти восемь лет жители этих территорий живут в страхе за свою жизнь. Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик каждую неделю выбивали по десять человек, гибли дети», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя добавил, что в свою очередь «жители Херсонщины и Запорожья смогут быть уверены в том, что никто не отберет у них право говорить по-русски и обучать на родном языке своих детей, а в священный для всех День Победы они смогут отдать дань памяти тем, кто воевал с фашистами за освобождение своих земель, а не тем, кто с ними сотрудничал и совершал ужасающие преступления».

    Российский постпред отметил, что «при покровительстве Евросоюза и США» Киев с 2014 года «целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных Луганской и Донецкой народных республик».

    Ранее Небензя напомнил Совету Безопасности ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА всемирной организации.

    Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

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    Запорожская и Херсонская области решили обратиться к Путину

    28 сентября 2022, 12:01

    Текст: Александра Юдина

    Власти Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России, заявили председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    «Сегодня у нас будет обращение к Владимиру Владимировичу [Путину]. Насколько я понимаю логику процесса, в ближайшие дни это обращение будет рассмотрено», – передает ТАСС слова Рогова со ссылкой на телеканал «Соловьев Live».

    Стремоусов в свою очередь отметил, что обратится от имени региона в ближайшее время.

    Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

    По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

    В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

    Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

    В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.

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    Россияне назвали Путина одним из символов страны

    27 сентября 2022, 15:07

    Текст: Елизавета Шишкова

    Символами современной России россияне, согласно исследованиям исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Путина в качестве символа назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье – Лавров (5%), передает РИА «Новости».

    Также респонденты назвали символами страны кинорежиссера Никиту Михалкова (4%), журналиста Владимир Соловьева (2%), а также премьера Михаила Мишустина (2%).

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10–11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом «Народов много – Родина одна», в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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    Турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжили выдачу лиры с карт «Мир»

    28 сентября 2022, 11:26

    Текст: Александра Юдина

    Государственные турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжают выдавать лиры с карт российской платежной системы «Мир», не находящихся под санкциями банков России.

    При этом другой государственный банк VakifBank перестал выдавать наличные по картам «Мир». При попытке снять наличные средства в этом банке банкомат предлагает обратиться за помощью в банк, выдавший карту, передает ТАСС.

    По информации турецкого телеканала NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему «Мир». 

    Ранее представители турецких Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank заявили, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой «Мир», операции ведутся в обычном режиме.

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