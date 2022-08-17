Диетолог назвала возможную опасность консервирования огурцов с помощью карри

Уменьшение в домашних заготовках на зиму количества соли и сахара или полная замена этих консервантов на другие натуральные, безусловно, делает продукт полезнее, но сильно сокращает срок его хранения, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, комментируя растущую популярность использования нетрадиционных продуктов в качестве консервантов.

Этим летом набирает популярность использлования в качестве консервантов для домашних заготовок вместо соли, сахара и уксуса таких продуктов, как карри, лимонной кислоты и дубовых листьев. Утверждается, что законсервированные таким образом продукты содержат меньше вредных веществ и более полезны для здоровья.

«Уменьшение количества соли и сахара, конечно, несет пользу. Другое дело, действительно ли это возможно? Соль и сахар – это натуральные консерванты. И, например, дубовые или шалфейные листья, конечно, отчасти обладают бактерицидными свойствами, но я сомневаюсь, что они заменят именно консервацию – подавят рост болезнетворной микрофлоры», – говорит Соломатина.

Поэтому, по ее мнению, такая консервация будет храниться недолго и до весны вряд ли доживет. «Есть риск того, что продукт просто не долежит и испортится, потому что ему не хватило вот этого натурального консерванта. Если закрутка будет герметично закрыта, а человек понадеется, что какие-то специи или листья заменят традиционные консерванты, съест это, то есть риск получить отравление испорченным продуктом», – считает собеседница.

Врач подчеркивает, что наиболее опасно таким образом экспериментировать с грибами и салатами. Эти продукты плохо «вымываются», поэтому есть большая вероятность того, что они попадут в банку вместе с токсином, который может вызвать сильное отравление. В других случаях испорченный продукт можно будет отличить, например, по появлении плесени, забродившему запаху и пузырению.

На ваш взгляд Вы делаете домашние заготовки на зиму? Да, потому что это вкусно

Да, ради экономии

Нет, проще все купить в магазине

Нет, я не умею



«Если же нет цели, чтобы закрутка стояла очень долго и не в холодильнике, то я вполне допускаю использование новых более полезных рецептов. Но это при условии, что они будут храниться в холодильнике и съедятся в ближайшее время. По аналогии, например, готовится варенье «пятиминутка», когда мы добавляем в ягоды немного сахара, чтобы они дольше у нас сохранились, и провариваем их недолго. Безусловно, такое варенье будет полезнее, нежели то, что мы заготавливаем на зиму, но оно и столько не хранится», – рассуждает Соломатина.

Также специалист предупреждает, что специи или различные листья могут вызывать у человека индивидуальную непереносимость, аллергическую реакцию.

Ранее главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что зачастую домашние соленья, варенья и компоты «взрываются» у людей, которые решили заняться этим впервые. Причина этому – несоблюдение технологии и неправильная стерилизация.