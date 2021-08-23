Эксперт объяснил главную причину «взрыва» домашних закруток

Чаще всего домашние соленья, варенья и компоты «взрываются» у людей, которые решили заняться этим впервые. Причина проста – несоблюдение технологии и неправильная стерилизация, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

По окончании лета пользователи Сети все чаще начали жаловаться на то, что заготовленные на зиму закрутки, которые они сделали из овощей с собственного огорода или же покупных, начали «взрываться». В чем же причина порчи данных продуктов?

«Вообще, сейчас на порядок меньше заготавливают запасов на зиму, чем когда-то. Но причина такого «взрыва» в основном в нарушении технологии, ничего больше. Сорт или какое-то воздействие на овощи, фрукты вряд ли могут повлиять на это. Правильно если закрыли, простерилизовали, то все будет в порядке, будет стоять, причем не обязательно в погребе. Я, в общем-то, делаю те же огурцы, помидоры, компоты, варенье, и они у меня стоят при комнатной температуре», – говорит Туманов.

Он подчеркивает, что если же стерилизация банок и крышек прошла правильно, то это никаким образом не приведет к порче продуктов. Причем под «правильной» стерилизацией эксперт подразумевает и достаточное время выдержки, и соблюдение стерильности в используемой кухонной утвари.

«Есть разные технологии. Есть холодная закрутка огурцов, когда в рассоле все переброженное, есть пастеризованные огурцы, когда они переброженные. Ведь сам этот переброженный рассол является консерватором, как и соль, сахар, уксус, температурная обработка. И, естественно, для правильного результата стерилизуются банки, крышки, в конце они переворачиваются. То есть должна быть соблюдена определенная технология», – объясняет собеседник.

При этом он отметил, что очень важно следовать рецептуре, поскольку если все делать на глаз, то может не хватить того самого консерванта, который и помогает храниться так долго продукту.

«А если вы полезли первый раз делать и толком не знаете, как правильно стерилизовать, то, естественно, все повзрывается. Если у кого-то и взрываются соленья, варенья, то, как правило, это начинающие люди. У опытных хозяек такого уже не происходит, они понимают, что при стерилизации все тщательно нужно делать», – рассказывает Туманов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что прослойка воздуха, которая остается между рассолом и крышкой в банке, не может стать причиной «взрыва» продукта, поскольку она тоже является стерильной. Если, конечно, воздуха останется совсем много, допустим, половина банки, то будет не очень хорошо, поскольку он окисляет продукт. Однако он не взорвется, но совершенно точно будет хуже качеством.

Никакой опасности в ситуации, когда банка с соленьем, вареньем или компотом «взрывается», Туманов не видит, поскольку в большинстве случаев просто вздувается крышка, через небольшое отверстие которой начинают выходить газы. «Бабахнет и все. Больше звука, нежели действий. Там просто крышка слетает, не сама банка разрывается. Конечно, бывает, что и банка, но это скорее треск, нежели взрыв. То есть это просто слетает крышка, выливается рассол, пачкает полку, соседние банки, и на этом все», – говорит журналист.

Также он поделился, что если «взорвались» огурцы, и человек успевает спохватиться, и ничего не успело испортиться, то соленья можно исправить. Но чаще всего этот продукт уже идет на выброс. А, допустим, если это варенье или что-то сладкое, то просто пошел процесс брожения – этому смело можно дать добродить, а потом перегнать брагу в самогон.