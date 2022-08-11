В ЕК заявили о дискуссиях в Евросоюзе по теме выдачи виз россиянам

В Евросоюзе сейчас идут дискуссии для определения скоординированных действий относительно вопроса выдачи виз российским туристам, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК), отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи виз туристам из России.

«На уровне ЕС проводятся дискуссии со странами-членами, чтобы обеспечить скоординированные действия», –передает его слова ТАСС.

При этом он отметил, что страны ЕС всегда должны выдавать визы определенным категориям людей.

«Страны ЕС должны соблюдать свои международные обязательства и обеспечить выдачу виз категории людей, включающей членов семей, гуманитарных работников, журналистов, резидентов», – сказал он.

Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

При этом в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

В США исключили ограничение выдачи виз россиянам, заверив, что граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет.