В США исключили ограничение выдачи виз россиянам

Граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет, сообщила на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, когда ее попросили прокомментировать призыв Киева к странам Группы семи рассмотреть возможность прекращения выдачи виз гражданам России.

«Ограничений для россиян... нет. Россияне... на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]... Это происходит каждый день», – сказала Стаффт, курирующая в Госдепартаменте вопросы, связанные с выдачей американских въездных виз. При этом она напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется, сообщает ТАСС.

Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

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