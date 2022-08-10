В США исключили ограничение выдачи виз россиянам

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10 августа, среда | Последнее обновление — 22:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны заявили о планах Киева провести карательную операцию в Харькове
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США исключили ограничение выдачи виз россиянам
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Граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет, сообщила на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, когда ее попросили прокомментировать призыв Киева к странам Группы семи рассмотреть возможность прекращения выдачи виз гражданам России.
«Ограничений для россиян... нет. Россияне... на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]... Это происходит каждый день», – сказала Стаффт, курирующая в Госдепартаменте вопросы, связанные с выдачей американских въездных виз. При этом она напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется, сообщает ТАСС.
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Захарова наглядно ответила на хамское заявление о «привилегии» посещать Европу
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы является «привилегией», которой нужно лишить россиян.
«Специально для эстонских фантазеров, полагающих, что «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», напоминаю. Привилегия – это иметь счастье увидеть Россию во всем ее многообразии и великолепии. Мы дарим вам привилегию увидеть нашу страну виртуально. А вы можете подарить себе привилегию видеть все своими глазами», – написала Захарова в своем Telegram-канале, разместив видеоролик о России.
Накануне Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Стало известно об обсуждении в ЕС вопроса прекращения выдачи виз россиянам
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Евросоюз обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ему задали вопрос, поддерживает ли лично канцлер Германии Олаф Шольц предложения некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.
«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в том числе играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», – передает слова Хебештрайта РИА «Новости».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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Болгария задумалась о возобновлении поставок газа из России
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Новое правительство Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок российского газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
Христов заявил, что новый кабмин – «правительство технократов», поэтому изучает «все варианты, включая возобновление поставок от Газпрома». Он сказал, что «приоритетом» считаются «альтернативные поставщики». Однако, добавил Христов, он «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», если поставок от этих «альтернативных поставщиков» окажется «недостаточно», передает РИА «Новости» со ссылкой на bTV.
На фоне энергетического кризиса «Булгаргаз» внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60%. Глава комиссии Иван Иванов заявил телеканалу БНТ, что компания после прекращения поставок покупала его у посредников, а затем перепродавала с 20-процентной наценкой.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Захарова дала профессиональный совет пресс-секретарю Белого дома
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала то, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 18 раз ушла от ответа на вопрос об обысках в доме бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Это не то, что я собираюсь комментировать сегодня. Это относится к министерству юстиции, и именно туда я вас отсылаю», – процитировала Захарова пресс-секретаря Белого дома.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили – это не Ваша компетенция», – отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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Мэру Мадрида от имени Кличко предложили провести гей-парад имени Бандеры
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили мадридскому мэру Хосе-Луису Мартинес-Альмейде провести в городе гей-парад имени Степана Бандеры.
«Дело в том, что в нашем батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) много геев. Если возможно, мы хотели бы организовать такую встречу», – обратились к мэру Мадрида пранкеры от имени мэра Киева Виталия Кличко.
Полное видео розыгрыша доступно в Telegram-канале пранкеров.
«Он будет здесь, в Мадриде, через две недели?» – переспросил их глава испанского города.
«Нет, он уже умер. Но он был иконой гей-сообщества», – ответил «Кличко».
Градоначальник выразил сожаление в связи с гибелью «иконы».
Также Хосе Луис Мартинес-Альмейда в разговоре с пранкерами заявил, что испанская столица при необходимости готова депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы они участвовали там в боевых действиях.
Ранее большую фотографию целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.
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В Эстонии студентов предупредили о проблемах из-за наплыва беженцев с Украины
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Осенью в Эстонии из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев студентов университетов ждут трудности со съемом жилья, сообщил портал ERR.
По словам исполнительного директора подразделения жилых площадей, 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, к началу учебного года за аренду двухкомнатной квартиры вместо 500 евро придется отдать 600 евро. Главными конкурентами станут приезжие из Украины.
«Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съемное жилье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Рянк.
Эксперт отметил, что что спрос на небольшое дешевое жилье подскочил из-за рекордных цен на электроэнергию.
Ранее сообщалось, что быстрый рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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Стало известно о слежке литовских вертолетов за российскими поездами
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Литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, следующие в Калининградскую область, из-за «опасений» за Сувалкский коридор, пишет обозреватель Wall Street Journal Дэниел Майклз.
Как рассказали изданию в министерстве внутренних дел Литвы, пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.
«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», – передает РИА «Новости» текст статьи WSJ.
По словам автора публикации, НАТО обеспокоено будущим польско-литовского пограничного региона, находящегося между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно сказывается на польских бизнесменах в Сувалках и отпугивает инвесторов.
«Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал [президенту Польши] Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка», – говорится в статье.
Бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек, в свою очередь, утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре «уже идут бои».
Сувалкский коридор – участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.
Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами. Власти Калининградской области сообщали, что прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Кроме того, губернатор Калининградской области Антон Алиханов 9 августа сообщил, что региона уже исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. Москва потребовала от Вильнюса полного снятия рестрикций по железнодорожному транзиту в Калининград, в том числе и по пассажирским перевозкам.
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Во Франции раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле
Во французской партии «Европа Экология – Зеленые» раскритиковали отдых президента страны Эммануэля Макрона за катание на гидроцикле в разгар жары.
«Это подтверждает сохраняющееся впечатление в том, что он не понимает, что такое глобальное потепление. Не понимать этого – преступление», – сказала депутат от партии Сандрин Руссо, сообщает «Интерфакс».
В СМИ подсчитали, что для катания на гидроцикле мощностью 160 лошадиных сил в течение часа нужно в среднем около 10 литров топлива. Ранее французские СМИ сообщали, что Макрон сейчас отдыхает в форте Брегансон на Лазурном берегу. В отпуск на три недели Макрон отправился с супругой.
Ранее целующиеся Зеленский и Макрон стали героями гей-парада в Амстердаме.
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Американский дипломат пожаловался на «друзей Путина» в НАТО
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У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны – члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», – передает РИА «Новости» содержание статьи Даалдера.
Автор публикации также раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. «Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», – подчеркнул экс-постпред США в альянсе.
Кроме того, американского дипломата возмутила совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Наконец Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Газета Financial Times писала, что cтраны Запада обеспокоены углублением торгового и экономического сотрудничества России и Турции. В свою очередь журнал Foreign Policy писал о «троянском коне Путина», который сбил с толку лидеров Евросоюза.
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Захарова оценила призыв Блинкена к странам Африки
Странам Запада не стоит указывать Африке на необходимость уважать территориальную целостность государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что госсекретарь США Энтони Блинкен в Киншасе призвал страны Африки «уважать территориальную целостность друг друга». Как отметила Захарова, Блинкен при этом «не добавил, что территориальную целостность имеют право не уважать только западные страны, вычленившие из состава Сербии Косово и назвавшие эту территорию «государством» вопреки мнению официального Белграда и сербского народа».
Также она напомнила, что «в 1968 году на Коморах было введено внутреннее самоуправление, а в 1974 году – проведен референдум о предоставлении независимости». В 1975 году Палата депутатов коморского Парламента провозгласила независимость республики, Коморские острова были приняты в члены ООН.
Однако Франция как бывшая метрополия отказалась признать коморский суверенитет над островом Майотта, «ссылаясь на результаты референдума 1974 года», тогда 63% населения острова «высказалось за сохранение статуса французской территории». В 1976 году остров стал территориальной единицей Французской Республики, а с 2011 года входит в состав Франции в качестве заморского департамента, рассказала Захарова.
В 1979 году Генассамблея ООН признала права Коморских островов на Майотту, а «впоследствии ГА ООН неоднократно принимала резолюции о необходимости возвращения данного острова Коморам», но вопрос так и не урегулировали. «А Коморы – это Африка, между прочим», – отметила Захарова, добавив, что «не Западу и не Африку надо призывать уважать суверенитет и территориальную целостность».
Африканское турне Блинкена началось в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направился в Демократическую Республику Конго, а затем посетит Руанду. Как указывала The Wall Street Journal, поездка госсекретаря США в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова.
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Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о возможных ударах Киева по Крыму
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Жан-Пьер спросили, считают ли США Крым «законной целью» для таких украинских ударов. Она ответила, что США «поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и целостности территории». При этом пресс-секретарь заявила, что «бои идут на востоке и юго-западе страны, и они еще далеки от завершения». Жан-Пьер предположила, что боевые действия могут стать затяжными, передает ТАСС.
Однако ее вновь попросили ответить на вопрос о Крыме, уточнив, что Пентагон требовал не использовать американские вооружения для ударов по российской территории. Жан-Пьер ответила: «У меня больше ничего нет для вас по данному вопросу. Я сказала вам, что мы будем продолжать поддерживать Украину».
Напомним, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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