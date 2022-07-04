Мачеху в Волгоградской области задержали за прижигание лица падчерицы утюгом

В Волгоградской области местную жительницу заподозрили в издевательствах над восьмилетней падчерицей, по версии следствия, она прижигала голову девочки утюгом, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следователи выяснили, что 40-летняя подозреваемая с мая по июнь 2022 года, испытывая личную неприязнь к малолетней падчерице, систематически наносила ей побои, сообщается на сайте ведомства.

«В один из дней мая подозреваемая взяла горячий утюг и приложила его платформу к голове малолетней девочки, от чего она испытала не только физическую боль, но и психические страдания. При этом женщина не остановилась на этом, она нанесла девочке несколько ударов в область головы, от чего малолетняя потеряла сознание», – добавили в СК.

В июне женщина избила ребенка руками и ногами, опустила голову ребенка в унитаз и начала смывать воду. После этого она избила девочку ремнем. Позже она также несколько раз избила малолетнюю.

«Не выдержав такого насилия, девочка убежала из дома к своей бабушке, после чего информация о насилии со стороны мачехи была передана правоохранителям», – указали в ведомстве.

Сейчас подозреваемую задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного». В скором времени будет решен вопрос о заключении ее под стражу.

Потерпевшая сейчас находится в больнице, ей оказывают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в Ивановской области 22-летнюю мать и ее 34-летнего сожителя заподозрили в истязании детей девушки: они связывали им руки поводками, чтобы не давать перемещаться.