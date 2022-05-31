Страны ЕС и G7 договорились выделить Украине 9 млрд евро

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31 мая, вторник | Последнее обновление — 07:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ЕК назвала условие восстановления Украины за счет ЕС
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Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах.
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Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен.
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В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Страны ЕС и G7 договорились выделить Украине 9 млрд евро
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Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) намерены выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе.
«Европейский совет (саммит ЕС) принял решение продолжать оказывать содействие Украине с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности. Европейский совет готов выделить Украине 9 млрд евро. Сильная и конкретная поддержка для восстановления Украины», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо
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Варшава прекратила бесплатно поставлять топливо на Украину, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью порталу «Бизнес алерт».
«В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки [крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании] Orlen [«Орлен»], требующие больших логистических усилий», – передает ее слова ТАСС.
«Обычно эти поставки идут по трубопроводам, поэтому нам пришлось запустить другие каналы поставок. Мы постоянно их реализуем, сохраняя в приоритете обеспечение польского рынка», – добавила она.
Министр пояснила, что топливные компании на Украине хорошо справляются. «Наши поставки – ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, там не видно рыночного потенциала», – сказала Москва.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы, а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ.
Эксперты назвали провалившееся наступление ВСУ в Херсонской области «атакой обреченных»
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«За три месяца ВСУ не смогли совершить ни одного контрнаступления. Все эти попытки делаются только для создания информационной картинки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный блогер Михаил Онуфриенко. Ранее в Херсонской области сообщили о провалившемся контрнаступлении ВСУ.
«Украина постоянно сообщает о каких-то контрнаступлениях под Херсоном. Каждый раз это заканчивалось обстрелами и старыми фотографиями с аэропорта в Чернобаевке. Таким образом в медиапространство транслировались якобы успехи ВСУ. При этом никаких наступлений не было. А бои шли на линиях соприкосновения», – рассказал харьковский политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, в селе Давыдов Брод Херсонской области произошла аналогичная ситуация. «Масштабы этого якобы контрнаступления не соответствуют той рекламной кампании, которую пытается вести официальный Киев. Атака одной батальонной группой – это не фронтовая операция. Это даже не те действия, которые могли бы привести к захвату нескольких сел в этом районе, не говоря уже о городах Херсонской области. Это просто акты отчаяния», – подчеркнул собеседник.
«С момента начала спецоперации ВСУ не смогли провести ни одного реального контрнаступления. Да, они заняли те области, которые наши войска оставили без боя. И руководство ВСУ все время ориентируется на создание картинки. Не будучи в состоянии побеждать даже в локальных схватках, они занимаются затягиванием конфликта. И ради этой показухи не жалеют своих же бойцов, что видно из ситуации в селе Давыдов Брод», – сказал Онуфриенко.
«Теперь они могут попытаться снова атаковать остров Змеиный. Но не думаю, что это будет эффективно. Что же касается Херсона, то взять его ВСУ не удастся ни при каких раскладах», – подчеркнул собеседник.
В то же время ВС России на этом направлении действительно могут перейти в наступление, отмечает эксперт. «В спецоперации задействованы далеко не все силы. Более того, на складах хранится колоссальное количество техники, которую в любой момент можно перебросить в необходимые районы. Нужна просто команда сверху», – заключил Онуфриенко.
В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что «29 мая в 22.30 ВСУ решили предпринять новую атаку на Бериславском направлении: судя по всему, «атака» 28 мая, где в огневой мешок попал и был уничтожен целый батальон, была своеобразной «разведкой боем» с печальным для ВСУ итогом».
«И даже несмотря на это, планы «наступления» решили не отменять, а потому сразу несколько батальонов ВСУ из района Апостолово на севере и в районе Давыдова Брода с запада попытались предпринять одновременную ночную атаку», – пояснил он.
«Но очень похоже, что впечатление от разгрома 28 мая на вояк было гнетущим, и в атаку им идти очень не хотелось, а потому, как только обе колонны попали под артналет, они сразу же с облегчением развернулись обратно. Все, что произошло этой ночью, трудно назвать наступлением. По сути это была атака обреченных, которая закончилась, даже не начавшись», – резюмировал блогер.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о попытках украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Военные Украины пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», – передает слова Стремоусова РИА «Новости».
Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации, «около 70 человек убитыми находятся на поле боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам Стремоусова, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой».
Ранее Херсонская область закрыла границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей. «Сейчас проезд в целях безопасности перекрыт. После последних обстрелов с украинской стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Так что там очень небезопасно», – заявил Стремоусов РИА «Новости».
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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При показушной установке погранстолба на границе с Россией погибли четверо военных ВСУ
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Майский «выход» киевских боевиков к пограничному столбу – это «постановка», которая стоила ВСУ четверых погибших и троих раненых, сообщил уволенный бывший глава управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На своей странице в Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией) Дудин отметил, что все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб», оказалось правдой, так как в результате перформанса четыре украинских военных погибли и еще три получили ранения, а столб был брошен остальными военными ВСУ при бегстве, передает «Коммерсант».
«Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых «двухсотых» и троих «трехсотых» за такое выступление перед президентом», – добавил он.
Напомним, в середине мая в Сети появились кадры, на которых украинские военные притащили в поле украинский пограничный столб. Как утверждали они в записанном видео, – к границе Харьковской области с Россией. После военные устроили фотоссесию с этим столбом. А затем похвалились своим поступком Зеленскому. Позже украинский президент их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.
Ранее уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом. Накануне Зеленский заявил, что Дудин уволен за то, что «не работал на защиту города с первых дней» российской спецоперации.
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Медведев назвал последствия поставок Украине американских ракет для ударов по России
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Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, достигающие российской территории, и назвал такое решение разумным.
«Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо», – написал Медведем в своем Telegram.
В субботу СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.
Позже президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным агентства Reuters, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
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Командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали»
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Оказавшиеся в окружении бойцы ВСУ и боевики нацбатальонов были в сложной ситуации, не хватало боеприпасов, воды и медикаментов, рассказал бывший командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский по прозвищу Волына.
«Оставалось немного боеприпасов, стрелкового вооружения, были очень большие сложности с водой и продовольствием, техникой и моральным состоянием солдат. Было много раненых и погибших», – цитирует его «Звезда».
Волынский уточнил, что Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. «Мы находились в полном окружении, в этом была проблема», – добавил он.
Он также сообщил подробности того, как его подразделению удалось перебраться с территории Мариупольского завода имени Ильича на «Азовсталь» – для этого его бойцы нанесли на машины знак «Z», чтобы маскироваться под российские войска.
«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки «Z» на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могли встретиться нам на пути, отработали маршрут и двигались в направлении от «Азовстали», – отметил Волынский.
Также он сообщил, что две колонны украинских морпехов – его и его бывшего командира по 36-й бригаде Владимира Баранюка – должны были идти вместе, но в итоге разделились (Баранюк также попал в плен).
«Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на минные шлагмаумы. Люди погибали, получали ранения, и движение техники захлебнулось», – пояснил Волына.
Ранее и. о. командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына») подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
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В результате удара по заводу «Океан» в Николаеве уничтожено 15 украинских танков и БМП
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В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в официальном Telegram-канале
Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской народной республики (ЛНР), Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой народной республики, Петраполье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.
Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.
Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой народной республики», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
В конце прошлой недели Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ.
В ЛНР сочли погибшего в Донбассе французского журналиста наемником
Гражданин Франции, погибший на подконтрольной Киеву территории Луганской народной республики, мог заниматься подвозом боеприпасов на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Он подается не только как журналист, а даже в украинских СМИ говорят, что он волонтер. То есть мы не исключаем, что он доставлял на позиции вооруженных формирований Украины оружие и боеприпасы. Поэтому такая печальная участь его ждала. Приписывать его к журналистам я бы не стал, поскольку все его действия были, скорее всего, направлены на совершенно другой род деятельности. Его можно вполне называть зарубежным наемником. Абсолютно можно сказать, что он пособник украинских праворадикальных сил, поскольку мы фиксировали, что такие волонтеры оказывают помощь украинским военнослужащим – доставляют те боеприпасы, которые позволяют убивать мирных граждан», – цитирует ТАСС Марочко.
По его словам, 27 мая силы Народной милиции ЛНР предупреждали, что будут наносить удары по гражданским автомобилям, которые Украина будет использовать в военных целях.
«Вооруженные формирования Украины используют запрещенные методы ведения войны. Мы неоднократно фиксировали, что украинские бандформирования и праворадикалы используют гражданский транспорт для своих военных нужд. Прежде всего, была фиксация передвижения украинских боевиков на автомобилях скорой помощи, использовавшихся для перевозки боекомплекта и провизии для своих войск, что запрещено абсолютно всеми международными правилами. Также мы видели, что они сейчас используют гражданский транспорт для своих целей и перемещаются на гражданских автомобилях», – подчеркнул офицер.
Эвакуация мирных жителей украинской стороной была прекращена, по словам Марочко, когда силы ЛНР взяли под контроль пути сообщения с Лисичанском и Северодонецком. «Сейчас они пытаются преподнести этот случай, чтобы взбудоражить мировую общественность и выставить нас в нехорошем свете, обвинив в том, что мы якобы убиваем мирных журналистов. Но хочу сразу отметить, это абсолютно не так. Они действительно прикрываются мирным населением как живым щитом. И когда даже эвакуировали гражданских, их эвакуировали вместе с украинскими боевиками, которые получили ранения или увечья», – добавил Марочко.
Украинские СМИ ранее в понедельник сообщили о гибели в ЛНР гражданина Франции, который якобы был журналистом и ехал забрать десять человек с подконтрольных Киеву территорий. Издания объяснили этим приостановку эвакуации мирных жителей.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное.
Эксперт объяснил отказ Вашингтона поставлять Киеву способные бить по России ракеты
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«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США пообещал не вооружать Украину ракетами, способными бить вглубь территории России.
«Если республиканцы и «ястребиное» крыло демократов в Сенате скажут, что администрация Байдена сдает Украину, то американским избирателям в своей массе это будет неинтересно. Поэтому особых рисков для Байдена такое решение не несет», – пояснил американист Малек Дудаков.
«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше. А именно – ракетных систем HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 500 километров, то есть бить уже вглубь российской территории, если бы украинцы на это осмелились. В итоге, как мы видим, на поставку Киеву HIMARS в Вашингтоне все же не решились», – говорит эксперт.
«Киев на это решение отреагирует резко негативно. Там сперва возмущались, что им долгое время не поставляли гаубиц. Когда поставка гаубиц все же началась, Киев стал возмущаться тем, что гаубиц всего 60–70 штук, а украинские генералы хотели бы сотню», – напомнил эксперт.
«Весь последний месяц Украина требовала от США поставок ракетных систем, но эти просьбы, как видим, оказались тщетными. Теперь Киев все более активно будет винить Запад в том, что на фронте в целом сложилась патовая ситуация, а в Донбассе ВСУ попросту отступают», – предположил Дудаков. «Но свой гнев Киев по этому поводу вынужден будет выражать в каких-то рамках, чтобы окончательно не испортить свои отношения с Западом, – сказал политолог. – Просто все чаще и чаще будет звучать этот момент: мол, «нам не поставили оружия, поэтому мы проигрываем».
При этом тема Украины сейчас уже далеко не в центре повестки дня американского общества, отмечает он. «Для американцев теперь куда более актуальны внутренние проблемы США, резюмирует эксперт.
«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – заявил в понедельник президент США Джо Байден. Обещание прозвучало на фоне слухов о предстоящей поставке Киеву американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Новый пакет военной помощи, как писали ведущие издания США, может быть объявлен уже на текущей неделе.
«Разумно!» – так оценил решение Байдена зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений, – написал он в своем Telegram-канале. – Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо...»
Как напоминает РИА «Новости», 21 мая Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму до почти 40 миллиардов. Немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существует «неформальная» договоренность не поставлять Украине «некоторые системы» вооружений.
В минувшие выходные президент Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации.
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Минобороны направило в Курскую область новые силы для обеспечения безопасности
Минобороны России перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона с учетом обстановки в приграничных с Украиной районах, сообщил на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт.
«С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья», – сказал Старовойт.
Ранее Старовойт рассказал, что дома и школа получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ окраины села в Суджанском районе Курской области.
Напомним, силы ПВО России в ночь на понедельник не допустили провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области.
Киев решил передать Нафтогазу 140 российских автозаправок
Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что порядка 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, передаются госкомпании для создания государственной сети автозаправок.
«Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи «Нафтогазу», – передает РИА «Новости» слова Рябчина в эфире «Украины 24». О заправках каких именно российских компаний идет речь, он не уточнил. По словам Рябчина, юридический процесс займет некоторое время, но уже летом вопрос будет решен окончательно.
Рябчин пояснил, что Владимир Зеленский поставил «Нафтогазу» задачу создать государственную сеть автомобильных заправок из-за недобросовестной конкуренции на рынке, которая привела к необоснованному росту цен на топливо. По его данным, существующие операторы топливного рынка также не справлялись с решением возникших проблем с логистикой топлива после того, как стал невозможен импорт из Белоруссии и России, а собственная нефтеперабатывающая отрасль Украины была уничтожена.
Рябчин отметил, что, несмотря на то, что власти страны пошли навстречу украинским топливным операторам и отменили госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз, многочасовые очереди на заправках никуда не делись, а цены выросли.
Ранее директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ставка правительства Украины на жесткое регулирование цен на топливо провалилась.
Экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что Зеленский «ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом».
Киев оставил без сотовой связи и интернета Херсонскую и Запорожскую области
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Из-за обстрелов со стороны Украины Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета. А в Запорожской области мобильная связь была отключена Киевом. Главы военно-гражданской администрации этих регионов уже обратились за помощью к российским телекоммуникационным компаниям.
Из-за обстрелов ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Без связи остались более полумиллиона человек в Херсонской области, сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
«Для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется значительное время. Оперативное решение вопроса украинской стороной маловероятно, к тому же Киев боится роста пророссийских настроений», – рассказал он.
Отмечается, что «в связи с этим ВГА региона обращается к руководству России с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления связи в нашей области. Это жизненно важно для региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами».
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал «Крым 24», что «после обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то ее восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», говорится в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7».
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Порошенко с третьей попытки выехал с Украины
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Экс-президент Украины Петр Порошенко выехал с Украины для участия в саммите и конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме, сообщил депутат от «Евросолидарности» Владимир Арьев.
«Дожали. Порошенко выпущен в Нидерланды на саммит Европейской народной партии... Власти поняли, что правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции. Движение к сближению с Евросоюзом и НАТО сейчас главная цель для Украины, и разделять эти вопросы между властью и оппозицией просто вредно для страны», – приводит «Коммерсант» слова Арьева.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко попросил украинского главу государства Владимира Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Напомним, за последние дни Порошенко дважды пытался выехать с Украины с Польшу.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посоветовал Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.
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В Мелитополе прогремел мощный взрыв
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В центре Мелитополя рано утром прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня около 7.40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», – сообщил он в своем Telegram-канале.
О пострадавших Рогов не сообщил, он также не уточнил причины взрыва. Рогов назвал произошедшее терактом.
Между тем позже источник в администрации города сообщил РИА «Новости», что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.
Он добавил, что в центре Мелитополя был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
28 мая въездной знак в Мелитополь на украинском и латинице заменили на русскоязычную табличку «Мелитополь – Россия навсегда».
Мелитополь находится под контролем российских военных с конца февраля. Это второй по численности населения город в Запорожской области с населением около 160 тыс. человек.
Назван размер оставшейся под контролем ВСУ части Севердонецка
В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«На час времени текущего дня, обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена», – заявил Алаудинов на видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
По его словам, чеченские бойцы сейчас подходят к промышленной зоне, примыкающей к жилому сектору.
«На данный момент без происшествий, без жертв. Потерь с нашей стороны тоже нету, единственное, надо отметить, что с города Лисичанска просто беспрерывным дождем на нас сыпется град снарядов. Наш противник свою агонию потери города решил возместить тем, что он будет сыпать этот город снарядами и убивать мирных жителей. <...> Мы уже можем готовить для отправки сюда караваны из фонда Кадырова с продуктами для мирных жителей», – сказал он.
Напомним, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.
Ранее поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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Дания решила отказаться от оплаты газа в рублях
Датская энергетическая компания Orsted приняла решение не оплачивать российский газ в рублях и допускает в ближайшее время прекращение поставок, следует из релиза.
«Газпром экспорт» продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», – передает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что в случае отказа платить в рублях «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в адрес Orsted, а это будет нарушением контракта. Если поставки будут прекращены, датская компания сможет компенсировать недостающие объемы.
Отметим, что в год Дания закупает около 1,9 млрд кубометров российского газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Москва отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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