Выпущенную по Горловке украинскими войсками ракету «Точка-У» уничтожили в воздухе

Ракета «Точка-У», выпущенная по Горловке украинскими войсками, была ликвидирована в воздухе, полностью уничтожены два дома, заявил мэр города Иван Приходько. «По уточненной информации, «Точка-У» была уничтожена в воздухе. По предварительным данным, полностью уничтожены два дома по улице Жигулевской», – говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале, передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка –один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс.человек. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении боевой авиации на Украине.

Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии». «При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин. По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники. Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом. Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ 6 марта 2022, 11:23

Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, сообщает 6 марта пресс-служба минобороны России. Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ. «В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости». Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция. Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника. Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км. Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым. Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны России не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре. Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену 5 марта 2022, 21:59

Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ. «Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк. «Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»... И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости». Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – пояснил Косяк. Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере. В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР. Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни. В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек. Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания» 5 марта 2022, 23:11 Текст: Елизавета Булкина

Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания. В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины». В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину». Ранее в субботу депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании по подозрению государственной измене. Глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года 6 марта 2022, 17:07

В штабе «Правового сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) обнаружили ноутбук с данными разведки, лицензионные номера реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пушилина. Он заявил, что найденное является прямым доказательством того, что альянс помогал националистам на Украине. Пушилин заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года. «Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию – в Крым», – рассказал он. Глава ДНР показал карту Крыма, на которой были нанесены точками расположение войск. Российская армия взяла под контроль базу украинских военных в Херсонской области 5 марта 2022, 21:12

Российские военные установили контроль над базой ВСУ в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. «Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ведомство опубликовало видеозапись с базы. В числе найденных трофеев – танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, БМП, машины «Урал», склад с боеприпасами, включая мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, ракетные снаряды для систем залпового огня, фугасные снаряды. Всего было найдено более 4,5 тыс. тонн боеприпасов. Предположительно, в этом месте велась подготовка разных подразделений: морской пехоты, саперов, связистов, танкистов и артиллеристов. «На базе могло размещаться около 4 тыс. бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», – заключили в министерстве. Ранее Минобороны сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины. Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров. До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена 6 марта 2022, 12:00

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360». Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders. Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации». «Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – заявил jeff Scarpino. «Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling. В Минобороны заявили об уничтожении всей боеспособной авиации Украины 6 марта 2022, 19:06

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима, только за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета», – цитирует ТАСС Конашенкова. Он также добавил, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Кроме того, в Минобороны заявили, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», – заявил Конашенков. Также Конашенков заявил, что аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице был уничтожен ударом высокоточного оружия ВС РФ. Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове. Плющенко, Газманов и Билан призвали россиян сплотиться и гордиться страной 6 марта 2022, 16:30

Российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии. «Меня зовут Евгений Плющенко! Я – русский! Я – горжусь тем, что я – РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде – Сталинграде. Выступал за Санкт – Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. 4 олимпийские медали в 4 Олимпийских Играх принес нашей родине – России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире, и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – Русские!», – написал Плющенко в своем Instagram. Поддержал обращение Плющенко к россиянам и Олег Газманов. Он призвал поддержать российских паралимпийцев. «У нас на олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять!», – написал Газманов в Instagram. Призвал помнить свои корни и певец Дима Билан. «Я за общечеловеческие ценности! Я за то, чтобы помнили свои корни! Родина – это где ты родился, это свято, это важно для каждого! Наверное… я надеюсь, в идеальном мире должно быть так . но мы люди, в какой бы ты стране не жил! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок – я могу сравнивать! И поверьте у нас потрясающая страна и государство! Прошу ВАС – цените ее! Да, мир – (планета) прекрасна, а Родина – Мать! Родина – МАМА!», – обратился к подписчикам Билан. Между тем, во многих городах России прошел автопробег в поддержку действий российской армии на Украине. В Екатеринбурге колонна, в которой насчитывалось около 30 автомобилей, проехала от торгового центра «Дирижабль» до улицы Репина. На некоторых машинах была наклеена буква Z, из окон развевались российские флаги. В автопробеге принял участие известный уральский гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, пишет «Коммерсант». Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, состоялся в Краснодаре, в нем приняли участие порядка 80 автомобилей. Автоколонна с флагами РФ проследовала по центральной улице города, на автомобилях нанесены изображения символа «Z», передает ТАСС. Также к акции присоединились Москва, Тверь, Барнаул, Казань и другие города. Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию» 6 марта 2022, 15:18

Профессора американского университета, политолога и специалиста по международным отношениям Джона Миршаймера, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США, просят уволить из вуза, обращение поступило от инициативной группы студентов Университета Чикаго. «Отменить Миршаймера» хотят за «поддержку Путинизма», «антиукраинскую идеологию» и «распространение российской дезинформации», сообщает Telegram-канал «Политообозреватель». Это случилось после того, как издание The New Yorker опубликовало интервью с Джоном Миршаймером с заголовком «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине». Отмечается, что политолог не изменил свое мнение сейчас и продолжает выступать с убеждениями, которых придерживался годами. «Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», – говорил эксперт. Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – помочь народу Донбасса, который столкнулся с геноцидом, а также демилитаризация Украины. СМИ сообщили о планах Вашингтона эвакуировать Зеленского в Польшу 5 марта 2022, 23:31 Госдепартамент, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план эвакуации президента Украины в Польшу, сообщило издание Washington Post. «Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов», – сообщил один из собеседников издания. Он уточнил, что в числе прочих вариантов рассматривается возможность, при которой Зеленский создаст «правительство в изгнании» в Польше. При этом Запад готовится оказывать ему помощь и уже сейчас «закладывают основу» для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, передает ТАСС. Источник издания добавил, что правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих. Однако США и союзники все еще с осторожностью относятся к открытой поддержке украинского сопротивления, чтобы «не втянуть страны – участницы НАТО в прямой конфликт с Россией», пишет The Washington Post. По данным издания, они считают, что «в глазах Москвы поддержка правительства Зеленского, действующего в Польше», может быть расценена как нападение со стороны альянса. При этом, по данным The Washington Post, лица стран Запада «неохотно обсуждают [со СМИ] подробные планы» этих действий, поскольку они «основаны на военной победе России». Отмечается, что администрация США рассматривает дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше. В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной». Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе 6 марта 2022, 13:46

Украинская сторона не будет гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе)», - сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Отмечается, что эвакуация будет происходить из трех мест автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В планах провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». Джонсон заявил об отсутствии у Украины перспективы стать членом НАТО 6 марта 2022, 12:34 Текст: Кристина Цыцура

Украина не имела серьезной перспективы стать членом НАТО в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров», – рассказал политик в интервью изданию The New York Times, передает РИА «Новости». Также он добавил, что НАТО не испытывает враждебность по отношению к россиянам, а также не ставит под сомнение существование России как мировой державы. «Мы не испытываем враждебных чувств к русскому народу. У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», – сказал он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс. Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине 6 марта 2022, 18:47 Текст: Вера Басилая

Документы, полученные российской стороной подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова. Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. По его словам, с началом российской военной спецоперации на Украине украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. «Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас», – цитирует ТАСС Конашенкова. Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий. США задумались об интеграции Прибалтики в систему ПВО НАТО 6 марта 2022, 09:51 Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО. В запросе отмечается, что он сделан с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий. Система ПВО должна также иметь возможность противодействия беспилотникам, пишет РИА «Новости». Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. До того генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. В свете последних событий президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.