Названа причина эвакуации на шахте в Кузбассе

Причиной эвакуации на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало превышение углекислого газа при ремонтных работах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Прокуратура Кузбасса началу проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте «Листвяжной», – говорится в сообщении. Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

В прокуратуре отметили также, что работники шахты выведены на поверхность.

Как сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф, двенадцать пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе госпитализированы.

«По состоянию на 12 часов 20 минут 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (город Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировано состояние лёгкой степени тяжести.

Ранее в понедельник в оперативных службах региона сообщали, что на шахте «Листвяжная» в Кузбассе объявлена эвакуация.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, пять из них награждены посмертно.

Напомним, 5 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.