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22 марта, вторник | Последнее обновление — 09:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы перспективы торговли между Крымом и Херсонской областью
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На шахте «Листвяжная» в Кузбассе объявлена эвакуация
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Сигнал об эвакуации поступил с шахты «Листвяжная» в Кузбассе, на место выехали горноспасатели, сообщил источник в оперативных службах региона.
«Поступил сигнал об эвакуации на шахте, на место выехали два отделения горноспасателей», – сообщил источник ТАСС, не уточнив сколько человек находились в шахте и какие работы они проводили.
Как сообщили в министерстве угольной промышленности региона, причиной инцидента стал сбой в работе системы вентиляции, проводится эвакуация 142 человек.
«Шахта «Листвяжная» («СДС-Уголь») в 10:00 (06:00 мск) при плановом переходе с рабочего на резерный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии», – рассказали в министерстве.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, пять из них награждены посмертно.
Напомним, 5 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
В России оценили вероятность передачи турецких С-400 Украине
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«Передача таких комплексов третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений. Поэтому их передача повлечет за собой ряд последствий для Турции. Эрдоган на такой шаг не пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон подтвердил, что США предлагают Турции передать Украине российские ЗРК С-400.
«Если Турция согласится передать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400, это может привести к полному прекращению сотрудничества Москвы с Анкарой, поэтому турецкий президент Эрдоган в текущей ситуации не пойдет на такой шаг», – уверен военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Кроме того, для Эрдогана такая помощь Киеву будет означать «политическое харакири». «Турция купила эти комплексы, чтобы организовать свою противовоздушную оборону. Такой шаг вызвал скандал между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, США исключили Турцию из программы производства самолетов F-35 и ввели ряд санкций. В итоге на этом и строилась вся политическая платформа Эрдогана: он демонстрировал турецкому электорату, что является независимым и сильным лидером», – напомнил аналитик.
Собеседник также отметил, что ранее у Украины возникали технические сложности с комплексами прошлых поколений – С-200 и С-300. Это связано с тем, что в 2014 году была нарушена интеграция между Москвой и Киевом, из-за чего обслуживание установок не велось, а гарантийный срок работы комплексов подошел к концу. Кроме того, на Украине нет специалистов, обученных работе с системами С-400, а на их подготовку могут уйти месяцы, а то и годы.
«Что касается непосредственно турецких комплексов, то они по своим техническим характеристикам отличаются от тех комплексов, которые стоят на вооружении ВС России. Это ведь экспортный вариант. Например, дальность применения ракет у турецких комплексов меньше, чем у наших. Кроме того, у России есть множество систем, которые способны уничтожить подобные установки», – подчеркнул Леонков.
Ранее представитель Пентагона сообщил Sky News Arabia, что Соединенные Штаты постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от С-400 российского производства и передаче их Киеву. Взамен Соединенные Штаты предлагают вернуть Турцию в программу производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.
Глава Белого дома отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят девять тысяч противотанковых систем, семь тысяч единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».
Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Пентагон не разгадал смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты на Украине
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В Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
По его словам, в Пентагоне пока не могут ни «независимо подтвердить», ни опровергнуть заявление российских военных о запуске накануне гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения защищенного подземного арсенала в горной местности, передает РИА «Новости».
«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем», – сказал представитель Пентагона.
Чиновник заявил, что в числе возможных версий рассматривается желание России «послать сигнал Западу и Украине», набрать дополнительные очки для продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта.
«Но с чисто военной точки зрения это не выглядит апофеозом практичности», – заявил представитель Пентагона.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Конашенков заявлял, что ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Зеленский пригрозил немцам: Русские уже пишут «На Берлин»
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к жителям Германии: он заявил, что «до войны Киев называли «новым Берлином», который теперь собираются «захватить русские», а потом «прийти и к вам».
Обращение Зеленского транслировалось на музыкальном митинге солидарности с Украиной «Звуки мира» (Sound of Peace, Klang des Friedens), проходившем у Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье, передает Deutsche Welle.
До войны Киев называли «новым Берлином», обратился к митингующим Зеленский. «Сейчас мы не можем собраться так, как вы собрались сегодня. Мы не можем жить так, как живете вы» – на украинцев летят ракеты, бомбы, против них работают артиллерия, самолеты и вертолеты, на которых российские солдаты уже сейчас пишут «На Берлин», заметил украинский президент. «Потому что они хотят пойти дальше, намного дальше Украины. Они хотят прийти и к вам», – подчеркнул Зеленский.
Он призвал немцев содействовать тому, чтобы Украина «в конце концов стала частью Европейского союза», а также вновь потребовал прекратить торговые отношения с Россией. «Без торговли с вами, без ваших предприятий и банков у России больше не будет денег на эту войну, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, не поддерживайте российскую военную машину. Ни одного евро оккупантам, закройте для них все свои порты, не поставляйте товары, откажитесь от российских энергоресурсов, оказывайте давление, чтобы Россия вывела свои войска из Украины». Немцы должны действовать во имя достижения мира, заявил украинский лидер.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста».
Названа вероятная причина крушения Boeing 737 в Китае
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Крушение самолета авиакомпания China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737, сообщают китайские СМИ.
О возможном отказе двигателей сообщила китайская газета «Хуаньцю шибао», передает ТАСС.
При этом авиационный эксперт, главный редактор издания «Ханкун чжиши» Ван Янъань указал, что делать какие-либо окончательные выводы сейчас рано, нужно расшифровать показания черных ящиков.
«Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», – подчеркнул главред.
Между тем издание «Пэнпай» заявило, что крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой за 11,5 лет, до этого гражданская авиация КНР проводила полеты без таких происшествий, передает РИА «Новости».
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерными оружием
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.
Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны. Позже Уоллес написал в Twitter, что заподозрил неладное и прекратил разговор.
«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», – написал руководитель британского военного ведомства в Twitter, передает ТАСС. Источники агентства PA проинформировали, что в результате инцидента в Минобороны Соединенного Королевства начата внутренняя проверка.
О попытках розыгрыша рассказала также и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», – отметила министр в Twitter.
Ранее пранкеры разыграли главу немецкого фонда от имени соратника Навального, а также пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.
В СПЧ отреагировали на призыв украинского врача кастрировать солдат ВС России
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«На Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе. Эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Ранее украинский врач Геннадий Друзенко призвал кастрировать российских солдат, попавших в плен.
«Это запредельная жестокость, цинизм и призывы к насилию. Недавно один из украинских ведущих ссылался на гитлеровского палача Адольфа Эйхмана и призывал убивать детей. Вчера я видел призывы телеведущей одного из украинских каналов уничтожать российских летчиков, а и их женам – надеть траурные платки», – рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
По словам правозащитника, на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам. «Мы видим, что украинские радикалы, оставляя города и населенные пункты, добивают своих же раненых. И это не говоря о тех пытках, которые применяют к местному населению. В Донбассе уже найдены могилы замученных и истерзанных людей, которых безжалостно пытали за сочувствие России, за участие в референдуме», – подчеркнул Брод.
Правозащитник уверен, что подобные заявления и факты стоит документировать, чтобы они легли в основу судебных разбирательств как в отношении киевских властей, так и тех, кто поддерживал эти действия. Александр Брод заключил, что в случае повторения Нюрнбергского процесса украинский врач Геннадий Друзенко может быть осужден наравне с другими убийцами.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал
кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело
в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
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Эксперт оценил возможность США «обнулить» все доллары в России
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Внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, комментируя возможность США «обнулить» доллары.
Кочетков заявил, что «если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно», передает «Прайм».
В отношении наличных купюр это абсолютно невозможная угроза, так как какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует.
«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», – отметил Кочетков.
Что касается новых санкций против российских активов, которые бы затрагивали валюту, то в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США продолжится, считает эксперт: «Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США».
Например, меры против резервов и иных счетов были очень серьезно восприняты в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, также Индонезия переводит свою торговлю с КНР в национальные валюты. Таким образом, процесс потери долларом статуса главной торговой валюты начался и ускорился.
«Последствия этого для США уже проявляются. Вряд ли доля доллара в международных резервах будет расти каким-либо образом. Более того, она будет сокращаться, как и степень использования в международных расчетах», – прогнозирует аналитик.
В результате это приведет к падению спроса на казначейские обязательства США, а вслед за этим к инфляции ценности доллара. ФРС может столкнуться с необходимостью вновь запустить печатный станок, что также ускорит «порчу» американской валюты, подытожил специалист.
Ранее в США испугались последствий продажи нефти за юани Саудовской Аравией. Также был спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара.
Кремль предостерег другие страны от попыток вмешаться в спецоперацию на Украине
Москва негативно воспримет попытки других стран вмешаться в проводимую Россией специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но не исключено, что это может сделать другая страна НАТО, передает ТАСС.
«Негативно (относимся). Об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент (Владимир) Путин. Достаточно еще раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции. У президента все доступно и понятно сказано», – сказал Песков.
Ранее в НАТО заявили о нежелании вмешиваться в конфликт на Украине.
ВС России уничтожили центр подготовки наемников в Ровенской области
Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки наемников в Ровенской области, а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по центру подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области.
«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», – сказал он.
Кроме того, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Он добавил, что группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила ночью 15 бронированных машин ВСУ.
«Группой «Ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено восемь танков, четыре БМП и три БТР», – сказал он.
«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники», – добавил Конашенков.
По словам генерала, российскими средствами ПВО ночью сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата.
ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили 216 беспилотников, 1506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В Минобороны назвали ложью заявления Киева о российских потерях
Заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, спецоперацию на Украине ведет профессиональная армия, которая наносит удары по военным обьектам противника весьма эффективно.
«Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы», – сказал Конашенков.
«Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом», – подчеркнул генерал.
Также Конашенков заявил, что власти Украины насильственно забирают мужчин в армию в качестве так называемых резервистов, а на самом деле используют как пушечное мясо.
«Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых «резервистов», – заявил представитель Минобороны.
Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как «пушечное мясо».
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре.
До этого Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Газета ВЗГЛЯД опубликовала признания пленных солдат украинской армии, которые рассказали, почему они сдались в первом же бою, что их заставило пойти служить и какие нравы царят в ВСУ.
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Минобороны показало уничтожение центра подготовки украинских десантников
Уничтожение центра подготовки украинского 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск в Житомирской области сняли на видео, его опубликовали в Минобороны.
На кадрах запечатлено передвижение личного состава и техники по территории центра, и инфраструктура. В ролике демонстрируются кадры с попаданием снаряда в лагерь.
«В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также ведомство показало видео с выдвижением российских Вооруженных сил в Сумской области для блокирования позиции украинских войск. В ролике запечатлены танки Т-72Б3 УБХ и Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронированные машины «Тайфун», армейские грузовики «Урал» и «КамАЗ».
«Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов в Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание», – подчеркнули в министерстве.
Разведку и безопасность колонны обеспечивают беспилотники и подразделения разведки на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
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Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern упал на юге Китая
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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет.
Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе, это вызвало лесной пожар, передает РИА «Новости».
Генеральное консульство России в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту.
Возраст упавшего Boeing 737 составлял менее семи лет, авиакомпания эксплуатировала его с 2015 года, передает ТАСС.
На борту, по данным Управления гражданской авиации КНР, находились 132 человека. Boeing направлялся из Куньмина (провинция Юньнань на юго-западе КНР) в Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге Китая).
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.
По данным открытых источников, авиакомпания China Eastern основана в 1988 году со штаб-квартирой в Шанхае. Воздушный флот авиакомпании составляет 601 гражданское судно, в том числе 151 самолет Boeing 737 в различных модификациях. Средний возраст самолетов Boeing 737 авиакомпании China Eastern составляет 7,7 лет.
В июле 2021 года грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов, оба пилота спаслись.
Российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ
Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На кадрах показан ангар с трофейными танками – не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Всю технику и вооружения десантники передадут подразделениям народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал, что во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на видеообращение актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он обвиняет российские власти в усугублении ситуации на Украине и требует остановить спецоперацию.
«Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, спрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Я везла для вас письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не могла сидеть дома в Москве, когда Украина объявила войну Донбассу. Я рассказывала, что весной 2015-го я снова поеду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, и эти дети, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и отправлять фотографии с просьбой передать их вам», – сказала Наумова на видео, опубликованном на YouTube-канале Russian Hour, передает РИА «Новости».
Спортсменка напомнила, что дети Донбасса рассказывали в своих письмах Терминатору, как живут на войне, просили помощи, самых простых советов, как заниматься спортом в таких непростых условиях, как развиваться, стать успешным человеком.
«Донецкие ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», – подчеркнула чемпионка.
Спортсменка рассказала, что, посмотрев обращение Шварценеггера, она сделала вывод, что американец не работал с письмами детей.
Она добавила, что «Терминатор не только не защитил и не спас детей Донбасса, но еще и не прочитал их письма, чтобы ознакомиться с ситуацией».
По ее мнению, обращение Шварценеггера основано на «придуманной реальности». Спортсменка пригласила его приехать в Донбасс и увидеть своими глазами, что там происходит. Она также напомнила актеру о его герое во второй части фильма «Терминатор», который возвращается в прошлое, чтобы предотвратить создание «Скайнета».
«Спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину», – сказала Наумова.
Также она рассказала, что планирует в ближайшее время снова отправиться на Донбасс с визитом в школы и пригласила актера приехать и увидеть все своими глазами.
Напомним, в своем обращении, опубликованном 17 марта, Арнольд Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине. Наумова посещала Донбасс более 20 раз с 2014 года, где посетила более 120 школ.
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