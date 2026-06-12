Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», – заявил индийский политик.

Смущенный модератор дискуссии попросил пояснить эти слова. В ответ Джайшанкар напомнил, что страны Европы годами продавали вооружение, которое затем использовалось для нападений на Индию, в то время как Нью-Дели никогда не действовал против европейских государств.

После этих слов в зале повисла неловкая тишина, передают «Вести».

Попытку разрядить обстановку предприняла глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она выступила в защиту индийской стороны, отметив, что Европа не планировала нарушать работу всего нефтяного сектора, и выразила понимание причин, по которым Индия закупает российскую нефть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава индийского МИД назвал Россию стабильным поставщиком нефти. В мае представители министерства нефти и газа Индии заявили о независимости закупок российских углеводородов от американских ограничений.