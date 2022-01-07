В России впервые начали готовить специалистов по робототехнике военного и специального назначения

У беспорядков в Казахстане заметили американские и исламистские следы

«Для США любой переворот в Казахстане открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против России и Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Ранее российский МИД назвал протесты в республике «инспирированными извне».

«Не исключаю, что за этим могут стоять в большинстве своем ущербные, отстраненные от денежных потоков элиты, причем не только иностранные, но и казахстанские», – допустил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, авторы этой «точно спланированной акции» используют недовольство граждан, а также направляют преступные группы. На это указывает то, что бандиты действуют «подозрительно организованно». «Кроме того, сообщалось, что некоторых полицейских обезглавили – это похоже на почерк экстремистов, которых мы в свое время бомбили в Сирии. Видимо, не додавили всех до конца», – сказал он.

«Скорее всего, протесты финансируются иностранными спецслужбами, но не стану утверждать, что именно западными. За этим могут стоять и силы мусульманских, исламских государств*», – обратил внимание политик.

Погромы в Казахстане разразились незадолго до запланированных переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности. Джабаров считает, что это может быть не просто совпадение. «Допускаю, что последние события призваны показать России, что ее позиции не настолько сильны, мол, смотрите там на свое «южное подбрюшье», – сказал сенатор.

«Но наши действия, напротив, показали, что мы сильны как никогда. Москва ни на минуту не задумалась, заявила о готовности помочь и отправила свои войска для наведения конституционного порядка», – подчеркнул он.

По его мнению, сейчас действующему казахстанскому режиму «нужно очень жестко наводить порядок». В противном случае есть риск повторения «украинского сценария». «На Украине тоже призывали не делать резких движений и не использовать армию. В итоге случилась страшная вещь, которую мы расхлебываем до сих пор, – напомнил Джабаров. – Если действовать мягко, все, в том числе жители Казахстана, пожалеют об этом».

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко так же предположил, откуда берутся корни протестов в Казахстане. «Единственные, кому это может быть интересно, – США. Других вариантов я даже в теории не вижу», – сказал собеседник.

«Никому другому нет нужды нарушать статус-кво в Центральной Азии, особенно в Казахстане. Дело в том, что он занимает откровенно нейтральную позицию по отношению к ключевому сопернику Штатов – Китаю. Любая нейтральная позиция выгодна Пекину, но не Вашингтону», – пояснил он.

Россию и Китай все существующие в регионе режимы в принципе устраивают, они не направлены против них. «Но это не на руку Америке. Для нее любой переворот типа того, который в теории мог бы произойти в Казахстане, открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против Китая. То есть появилась бы опция нейтрализовать границу, перекрыть поток проходящих через нее товаров и так далее», – рассказал эксперт.

«Помимо этого, теоретически нестабильность в Казахстане выгодна всем, кто входит в лагерь противостояния Москве, включая Украину и Грузию. Но для практического подтверждения этих допущений нужны факты», – резюмировал он.

В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что считает протесты в Казахстане «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства» через насилие и с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований». Предполагаемых организаторов митингов и погромов МИД не назвал, но отметил, что будет сотрудничать с Нурсултаном, в том числе по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Тем временем находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих и рассказал о встрече с казахскими оппозиционерами. «В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – написал он в Facebook.

Комментируя митинги, украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что их спровоцировали внешние силы, которые «работали глубоко, в регионах». Во многом это схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, считает эксперт.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Также напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).