Путин: Технологии ИИ должны обеспечить прорыв в повышении качества вооружения

Искусственный интеллект (ИИ) должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил на совещании с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин.

Он отметил, что сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, говорится на сайте Кремля.

«Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия», – сказал Путин.

Также президент добавил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах.

«Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами», – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.