Путин: Технологии ИИ должны обеспечить прорыв в повышении качества вооружения

Взгляд
3 ноября, среда  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
Разделы

Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
Перейти в раздел…

Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
Перейти в раздел…

Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
Перейти в раздел…

Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Населенный пункт украинцы захватили в рамках тактики так называемых жабьих прыжков, суть которой в том, чтобы по кусочку отщипывать у ЛДНР территорию. И то, что населенные пункты остаются в руках Украины, только стимулирует Киев продолжать такие действия. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
До военного союза России с Китаем еще далеко. Но японцы, по-настоящему напугавшись, что этот союз сложится, могут попробовать выбить из китайско-российской сцепки «слабое звено». Прямыми военными методами. И кто тут слабее – очевидно. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?» – «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

Перейти в раздел…

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
  • Адекватный

  • Мягкий

  • Суровый
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
    Минтранс Белоруссии подтвердил нахождение россиян и украинцев на борту разбившегося Ан-12 США назвали еще одну российскую компанию угрозой нацбезопасности Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом
    Захарова назвала США дестабилизирующим фактором в Центральной Азии Сатановский отреагировал на слова Байдена о «горящей у Путина тайге» Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer В украинский черный список внесли актеров фильма «Крым»
    Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину В Пентагоне назвали Россию полюсом силы Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью Отец Бритни Спирс подал заявление о немедленном прекращении опеки над ней

    Главная тема


    Новая климатическая идея Запада направлена против России

    «доминирующая держава»


    Алексей Пушков ответил на критику Байдена в адрес Путина

    запасы газа


    На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ

    замена парка


    В Минске допустили перевод «Белавиа» на российские самолеты

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

    поставки газа


    Зачем Россия снова спасла Молдавию

    трансафганская магистраль


    Россию завлекают в выгодный бизнес в Афганистане

    дрон-доставщик


    Курьеров в России заменят новой технологией

    медики бьют тревогу


    Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

    мягкая сила


    Евгений Фатеев: Русские украли у всего мира собственное искусство

    жесткая реакция


    Геворг Мирзаян: Моргенштерна нужно предать проклятью памяти

    падение авторитета


    Дмитрий Дробницкий: Америка бросит дополнительные силы на дестабилизацию России

    на ваш взгляд


    Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?

    Путин: Технологии ИИ должны обеспечить прорыв в повышении качества вооружения

    3 ноября 2021, 18:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Искусственный интеллект (ИИ) должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил на совещании с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, говорится на сайте Кремля.

    «Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия», – сказал Путин.

    Также президент добавил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах.

    «Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами», – заключил Путин.

    Ранее Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников

    2 ноября 2021, 15:04

    Текст: Елизавета Булкина

    Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

    «Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости».

    «Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент.

    Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.

    Коментарии (40)
    Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
    		   3 ноября 2021, 17:03
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.

    «Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».

    Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».

    Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.

    В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.

    Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.

    В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

    Коментарии (43)
    В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
    		    3 ноября 2021, 12:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.

    Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.

    «Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.

    «Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.

    Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».

    Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

    Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

    Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

    Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    Байден рассказал о «горящей тундре» в России
    		    3 ноября 2021, 11:22
    Фото: Ronen Tivony/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.

    Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».

    «То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.

    При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.

    Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

    Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

    Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

    Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (42)
    Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару

    2 ноября 2021, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

    По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

    «Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».

    Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.

    Коментарии (8)
    В Германии признали доминирование России на рынке газа
    		    2 ноября 2021, 07:56
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.

    «Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.

    Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Путин оценил заход эсминца США в Черное море

    1 ноября 2021, 16:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.

    Об этом он сказал на военном совещании в Сочи.

    Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».

    Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.

    Коментарии (4)
    Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину

    3 ноября 2021, 16:27

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

    «Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября.

    Ранее Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.

    Коментарии (5)
    Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500

    1 ноября 2021, 16:48

    Текст: Вера Басилая

    Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

    «В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе.

    «Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он.

    Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500.

    С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

    Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

    Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».

    Коментарии (0)
    Видеообращение Путина в Глазго приурочили к принятию декларации о защите лесов

    2 ноября 2021, 01:53

    Текст: Антон Антонов

    Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов, сообщил источник в российской делегации.

    Как рассказали организаторы, декларацию примут главы государств и правительств стран – участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании в рамках одного из ключевых мероприятий климатического саммита. Более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

    Коментарии (1)
    В Кремле рассказали о результатах работы России на саммите G20

    1 ноября 2021, 12:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия весьма активно участвовала в работе саммита «большой двадцатки» (G20), который проходил в Риме в выходные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля оценил заявление президента США Джо Байдена, который выразил разочарование по итогам саммита из-за позиций России и Китая по обязательствам по борьбе с климатическими изменениями.

    «Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе «двадцатки», – цитирует Пескова ТАСС.

    По словам пресс-секретаря главы государства, Путин не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго, однако предусмотрено видеообращение.

    «Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции. Тем не менее, в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», – сказал Песков.

    При этом он пояснил, что Путин ранее уже изложил позицию РФ на саммите G20 по климату, передает РИА «Новости».

    «Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на «двадцатке», поэтому выступая на «двадцатке», президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны», – заключил Песков.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

    Коментарии (0)
    Путин назвал сложной ситуацию с COVID в России

    1 ноября 2021, 16:25

    Текст: Валентина Григоренко

    В России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда, заявил президент России Владимир Путин.

    «У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», – пояснил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА «Новости».

    Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом.

    «Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется – может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», – добавил он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу.

    Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания.

    Кроме того, в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда».

    Коментарии (1)
    Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны

    1 ноября 2021, 16:32

    Текст: Евгения Шестак

    Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса. 

    Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.

    Коментарии (0)
    Лукашенко рассказал о планах провести онлайн-переговоры с Путиным

    2 ноября 2021, 14:19

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.

    «Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придется много читать.

    Лукашенко отметил, что к переговорам с президентом России ему нужно подготовиться и изучить необходимые материалы. Также он сообщил, что в четверг состоится «мероприятие по конституции», и добавил, что планирует поехать в Могилевскую область на церемонию открытия новой больницы. 

    «Только за три дня. <...> Поэтому если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит», – сказал Лукашенко. 

    Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.

    Коментарии (1)
    Путин рассказал о мерах для сохранения лесов в России

    2 ноября 2021, 14:49

    Текст: Евгения Шестак

    Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, заявил президент Владимир Путин.

    «Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов», – говорится обращении Путина к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН, текст которого приводит ТАСС.

    По его словам, Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов. 

    «Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели», – сказал Путин.

    Также президент отметил, что Россия поддерживает подготовленную к конференции в Глазго декларацию по лесам и землепользованию. По его словам, ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов.

    Глава государства добавил, что это несомненно послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. 

    Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели. 

    Напомним, президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •