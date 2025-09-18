  • Новость часаПесков: Козак подал в отставку по собственному желанию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британцы довели Трампа до рукоприкладства
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Доклад: В Британии за 20 лет резко снизился уровень жизни
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    18 сентября 2025, 13:28 • Новости дня

    Песков: Путин проведет встречу с лидерами фракций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями парламентских фракций, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Ново-Огареве, у него намечена встреча с руководителями фракций Госдумы, сказал Песков, передает ТАСС.

    На встрече будут руководителями «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду», а также «Новых людей», указал Песков.

    Каждый из глав фракций сможет по отдельности пообщаться с Путиным.

    В четверг у президента планируются внутренние рабочие встречи закрытого характера.

    В ноябре 2024 года Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

    17 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Он отметил важность того, чтобы работа с обращениями граждан, поступающими в ходе прямой линии, была максимально разбюрократизирована, передает РИА «Новости».

    Предыдущая прямая линия с Путиным прошла 19 декабря 2024 года. Длительность мероприятия составила 4 часа 27 минут.

    Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин продлил контрсанкции до 2027 года

    Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года

    Путин продлил контрсанкции до 2027 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продлил действие ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции до конца 2027 года, которые были введены в ответ на западные санкции.

    Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.

    В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.

    Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.

    В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о телефонном разговоре с Моди

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    В ходе видеосовещания с членами правительства Путин сообщил, что только что по телефону поздравил Моди с 75-летием и передал ему слова наилучших пожеланий от всего российского руководства, передает ТАСС.

    «Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с его 75-летием», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что Индия под руководством Моди проводит независимую политику и добивается высоких результатов. По его словам, отношения между Россией и Индией «носят исключительно доверительный и дружеский характер».

    Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин в поздравлении пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа.

    Президент России выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства России и Индии. Российский лидер отметил, что Моди вносит большой личный вклад в укрепление отношений между странами. Лидеры обсудили подготовку декабрьского визита Путина в Индию и обменялись мнениями по международным вопросам, включая ситуацию на Украине.

    В начале сентября Путин и Моди встретились в Китае. Лидеры почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать празднование 300-летия Екатерины II

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий к 300-летию со дня рождения Екатерины II.

    В документе отмечается важность реформ, проведенных Екатериной II, для российской истории, передает ТАСС.

    «Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», – говорится в указе.

    Ранее потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    @ Adam Hunger/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Медалей удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

    Кроме того, российский лидер наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Московского зоопарка Светлану Акулову, передает РИА «Новости».

    Молодые теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Гроховский получил звание заслуженного артиста России.

    В 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным планируется на декабрь 2025 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».

    При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.

    В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Песков: Даты следующих контактов Путина и Трампа пока не определены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    «В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном продолжается на различных уровнях – через дипломатические каналы и посредством представителей администраций обоих государств. Однако, по словам Пескова, пока не обсуждаются конкретные детали или даты контактов на высшем уровне.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин назвал объем направленных на благоустройство городов средств

    Путин: На программы благоустройства в 2025 году выделяется 25 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2025 году на программы по созданию комфортной городской среды направлено 25 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    «У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей», – сказал он на совещании с правительством, передает РИА «Новости».

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по вопросам развития инфраструктуры.

    В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин поручил увеличить компенсацию по «земским» программам в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер единовременной компенсационной выплаты специалистам по «земским» программам будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Изменения затронут Белгородскую, Брянскую и Курскую области, где реализуются меры поддержки привлечения медицинских кадров в сельскую местность, передает ТАСС.

    В перечне поручений президента отмечается, что главы регионов должны рассмотреть возможность увеличения выплат с учетом особенностей труда в отдельных населенных пунктах.

    Путин также поручил отменить ограничения по возрасту для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».

    Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства.

    В прошлом году Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 00:24 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших в ДТП медиков из Ярославля

    Tекст: Ирма Каплан

    Бригада медиков погибла в ДТП в августе 2022 года после столкновения с бензовозом в Ярославской области, указом президента России Владимира Путина от 17 сентября, они посмертно представлены к награде за исполнение профессионального долга.

    «За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну – фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», – сказано в документе, представленном на официальном портале правовых актов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бригада медиков погибла в ДТП после столкновения с бензовозом в Ярославской области, сообщил врио губернатора Михаил Евраев в августе 2022 года.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО в беззаявительном порядке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.

    Соответствующее поручение опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Реализацией инициативы займутся правительство, Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Им необходимо представить предложения по созданию электронного механизма предоставления помощи, чтобы участники СВО и их семьи получали поддержку либо в беззаявительном порядке, либо проактивно.

    Для этого планируется использовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Как отмечается в поручении, доклад о проделанной работе президент ожидает до 25 сентября.

    Ранее Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 23:13 • Новости дня
    Путин присвоил звания заслуженных артистов балерине Андреевой и певцу Тишману

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина от 17 сентября звания заслуженных артистов удостоены балерина Любовь Андреева и певец Марк Тишман.

    «Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне – артистке балета Санкт-Петербургского государственного Бюджетного учреждения культуры «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    О присвоении почетные звания заслуженного артиста России певцу Марку Тишману, артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва, сказано в упоминаемом документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 17 сентября Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Кроме того, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 07:01 • Новости дня
    В Госдуме одобрили использование взносов собственников нежилых помещений на реновацию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В первом чтении в Госдуме одобрен законопроект, регулирующий направление взносов на капремонт от нежилых помещений на программу реновации столичных домов.

    Документ предлагает использовать средства, собранные с собственников нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации Москвы, на реализацию этой программы, передает ТАСС.

    Сейчас федеральное законодательство не определяет, как должны применяться такие взносы.

    В пояснительной записке отмечается, что собственники нежилых помещений в многоквартирных домах обязаны платить взносы на капитальный ремонт, но порядок их использования в случае включения дома в программу реновации не урегулирован.

    Законопроект предлагает изменить закон «О статусе столицы Российской Федерации», чтобы разрешить расходовать эти взносы на реновацию.

    Также инициатива предусматривает передачу прав на специальные счета Москве после перехода прав собственности на все помещения при включении дома в реновацию. Эта норма теперь коснется и собственников любых помещений в таких домах.

    В январе Госдума одобрила проект закона, повышающий порог собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов до 60%.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется подготовка к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прямая линия будет по традиции совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    В среду сообщалось, что глава государства поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Пентагон разработал проект системы ПРО «Золотой купол»
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
    Москалькова заявила о тревоге россиян из-за услуг ЖКХ

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации