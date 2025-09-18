Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Песков: Путин проведет встречу с лидерами фракций
Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями парламентских фракций, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент в четверг работает в Ново-Огареве, у него намечена встреча с руководителями фракций Госдумы, сказал Песков, передает ТАСС.
На встрече будут руководителями «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду», а также «Новых людей», указал Песков.
Каждый из глав фракций сможет по отдельности пообщаться с Путиным.
В четверг у президента планируются внутренние рабочие встречи закрытого характера.
В ноябре 2024 года Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.