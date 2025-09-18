Песков: Путин проведет встречу с лидерами фракций

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент в четверг работает в Ново-Огареве, у него намечена встреча с руководителями фракций Госдумы, сказал Песков, передает ТАСС.

На встрече будут руководителями «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду», а также «Новых людей», указал Песков.

Каждый из глав фракций сможет по отдельности пообщаться с Путиным.

В четверг у президента планируются внутренние рабочие встречи закрытого характера.

В ноябре 2024 года Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.