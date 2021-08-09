Лукашенко ответил на угрозу ЕС закрыть транзит белорусских удобрений

Минск готов переправить белорусские калийные удобрения в порты Мурманска на фоне угроз Евросоюза, в частности, Литвы перекрыть транзит удобрений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сейчас хотят попасть [выстрелить себе] в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Вместе с тем президент республики подчеркнул, что Западу не стоит браться за санкционные «топоры и вилы».

«Не надо браться за санкционные «топоры и вилы». Тем более: они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня – то, что на слуху, – события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и [белорусско]-латвийской границах», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Кроме того, он рассказал, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, но это было бы незаконно.

«Тогда очень широко обсуждался вопрос [о том, чтобы] не проводить <...> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», – сказал президент. По его словам, выборы можно было бы перенести, «но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно».

«Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы о меня ноги так, что мало бы не показалось», – заявил Лукашенко.

Помимо этого, на встрече с журналистами и общественниками президент Белоруссии отметил, что завершился первый этап работы Конституционной комиссии республики.

«Замечу: на переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам – на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием», – сказал он.

Лукашенко добавил, что в адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений. «Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», – сказал он.

Также Лукашенко объявил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, так как белорусы «сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и перспектив». Это было бы невозможно без консолидации общества, подчеркнул он.

Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.