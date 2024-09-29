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В Башкирии подростки избили пенсионера
В Башкирии возбуждено дело о хулиганстве из-за избиения пенсионера подростками
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения подростков на пожилого мужчину в Октябрьском, и ведется поиск подозреваемых, сообщает следственное управление СК по региону.
Как говорится в сообщении, возбуждено уголовное дело по факту избиения пенсионера группой подростков в городе Октябрьский, передает РИА «Новости». Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, видеозапись распространили в социальных сетях. На кадрах видно, как минимум шесть молодых людей нападают на пожилого мужчину.
Нападавшие скрылись после того, как к месту происшествия подошла женщина, вмешавшаяся в конфликт. Ведомство уточняет, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц.
В настоящее время следователи проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление личности пострадавшего мужчины и поиск нападавших. Действиям виновных будет дана правовая оценка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следственный отдел по городу Видное ГСУ СК по Московской области возбудил уголовное дело за хулиганство против группы мальчиков, отрезавших волосы десятилетней девочке. Вскоре после этого в Екатеринбурге на Эльмаше толпа подростков напала и избила 14-летнего мальчика. В Бурятии также возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.