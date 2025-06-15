14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
Объект Минобороны Ирана в Исфахане подвергся атаке
В центральной провинции Исфахан произошла атака на объект, связанный с министерством обороны Ирана, сообщили СМИ.
Как пишет NourNews со ссылкой на заместителя губернатора региона, атака произошла около часа назад. По данным властей, масштабы возможного ущерба уточняются, передает ТАСС.
Ранее Израиль атаковал нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране. Накануне Израиль нанес удар по промышленному объекту, связанному с 14-й фазой разработки крупнейшего иранского газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана.