Объект Минобороны Ирана в Исфахане подвергся атаке

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет NourNews со ссылкой на заместителя губернатора региона, атака произошла около часа назад. По данным властей, масштабы возможного ущерба уточняются, передает ТАСС.

Ранее Израиль атаковал нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране. Накануне Израиль нанес удар по промышленному объекту, связанному с 14-й фазой разработки крупнейшего иранского газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана.