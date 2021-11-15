Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия

Рособоронэкспорт планирует в ближайшие пять-семь лет вывести на рынок почти 50 новых образцов оружия, сообщил на оружейной выставке в Дубае гендиректор Рособопронэкспорта Александр Михеев.

«В ближайшие пять-семь лет Рособоронэкспорт планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов всех видов вооруженных сил и родов войск», – цитирует РИА «Новости» Михеева.

По его словам, среди них свыше 20 образцов авиационной техники из 10 систем и комплексов ПВО.

«Почти в 14 млрд долларов оценивается портфель заказов Рособоронэкспорта по линии средств ПВО – это зенитно-ракетные системы и комплексы РЛС и РЛК, средства АСУ, средства РЭБ и РТР, средства борьбы с БПЛА», – сказал Михеев.

Он подчеркнул, что в настоящее время наиболее востребованными и предлагаемыми иностранным заказчикам являются ЗРС С-400 «Триумф», ЗРС «Антей-2500» СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРК «Тор-М2Э», ЗРК «Тор-М2К», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Сосна», ЗРК «Гибка-С», ЗРК «Печора-2М», ПЗРК «Игла-С» и «Верба».

По словам Михеева, первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию с опережением графика до конца 2021 года.

«Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», – сказал Михеев.

По его словам, поставки осуществляются в соответствии с условиями контакта.

«Отгрузка имущества началась с опережением графика», – сказал глава Рособоронэкспорта. Он подчеркнул, что индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, завершили обучение и выбыли на родину.

«Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации», – отметил он.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию. Позднее были названы сроки поставки Индии пяти полков С-400.

В Рособоронэкспорте рассказали о неоспоримых преимуществах С-400 перед конкурентами.