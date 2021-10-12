Названы причины ужесточения позиции Японии по Курилам

«Правящие круги Японии диктуют новому премьеру Фумио Кисиде отказ от новаций в отношениях с Россией», – сказал газете ВГЗЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее глава японского правительства заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на острова южной части Курил.

«Новый премьер Японии будет осуществлять свою внешнюю политику исходя из той концепции, которая сложилась в правящих кругах страны. Мы видим, что Кисида отказался от новаций в отношениях с Россией и вернулся к консервативному подходу. Делает он это корректно, но достаточно однозначно», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

По его словам, приоритетом для Токио является улучшение отношений с США и с союзниками в рамках противостояния с Китаем. Россия же находится на периферии японских интересов. Но, поскольку Россия – ближайший сосед Японии, то Кисида не мог не обозначит тему Курил.

«Дело может сдвинуться после встречи на высшем уровне Путина и Кисиды. Думаю, после этой беседы стороны озвучат продвижение в реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Сейчас отношениях Москвы и Токио уже переходят на другой – более гуманитарный уровень», – выразил надежду политолог.

Впрочем, «надежды на подписание мирного договора между странами нет именно потому, что Токио вернулся к традиционному подходу по Курилам», добавил эксперт. «Тема мирного договора будет всегда присутствовать в диалоге стран, но консервативная доктрина Японии в отношении России не предусматривает поиск компромиссов по этому вопросу», – указал Казаков.

В этой связи собеседник вспомнил политику бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, которая отличалась меньшей категоричностью в отношении России. «Абэ делал ставку на выстраивание личных отношений с Путиным и пытался на этой основе сделать то, что было не под силу другим японским лидерам – подписать мирный договор. Как видим, Кисида не стал продолжать линию Абэ», – резюмировал восток.

Напомним, Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Премьер призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности.

В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды. Лидеры государств подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли новый премьер Японии вернуть отношения с Россией в нормальное русло.

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