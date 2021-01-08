Второй министр в администрации Трампа подал в отставку

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8 января, пятница | Последнее обновление — 06:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Второй министр в администрации Трампа подал в отставку
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Глава Министерства образования США Бетси Девос подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне, сообщила The Wall Street Journal.
Девос выразила мнение в том, что одной из причин произошедших в Вашингтоне беспорядков были заявления действующего президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
«Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом», – приводит издание выдержку из прошения об отставке Девос, в котором она обращается к Дональду Трампу. «Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере», – заявила министр образования.
Ранее в отставку в связи беспорядками в здании Конгресса подала министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао, являющаяся супругой лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Кроме того, о намерении уйти в отставку в свете прорыва протестующих в здание Конгресса США объявил начальник полиции Капитолия.
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп запретил помощнику вице-президента Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса после того, как тот отказался отменить результаты прошедших президентских выборов, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По данным телеканала, Шорту теперь «запрещено входить в Белый дом», передает РИА «Новости».
Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену, при этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник Дэн Скавино.
«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», – привел слова Трампа в Twitter Скавино.
Трамп, как сообщает его помощник, добавил, что, «хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».
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Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Спикер Палаты представителей призвала отстранить Трампа от власти
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
«Я присоединюсь к лидеру демократов в Сенате, призывая вице-президента отстранить этого президента [от власти], немедленно воспользовавшись 25-й поправкой. Если вице-президент и кабинет не будут действовать, то Конгресс может быть готов двигаться вперед с импичментом. Таково подавляющее мнение моей фракции», – приводит текст письменного заявления Пелоси ТАСС.
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что беспорядки, которые устроили в здании Капитолия протестующие против итогов выборов, являются актом, «спровоцированным президентом США».
Пелоси также назвала Трампа «очень опасным человеком», который не должен оставаться в должности главы Соединенных Штатов. «Это безотлагательный [вопрос]», – подчеркнула она, говоря об отстранении Трампа от власти и назвав ворвавшихся в здание Капитолия террористами.
«Я ожидаю от уходящего вице-президента [Майкла] Пенса быстрое принятие решения о том, использует ли он 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти», – отметила спикер.
«Президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки», – продолжила демократ. По ее словам, «любой день может стать шоу ужасов для Америки».
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что имело место «попытка переворота со стороны президента Трампа» и его сторонников.
«Необходимо также привлечение к ответственности республиканцев в Конгрессе, которые продвигали <...> теории заговоров, спровоцировавшие насилие и вдохновившие толпу», – заявила Пелоси.
По ее словам, законодатели от Республиканской партии в среду продолжали «проталкивать ложь, лежавшую в основе нападения» на Конгресс и саму демократию в США.
Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент Соединенных Штатов занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий американского президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к нападению на Конгресс США
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Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.
Байден выступил с утверждением, что Трамп «подстрекал толпу к нападению на Капитолий, к угрозам в отношении избранных представителей народа», а также пытался отменить итоги состоявшихся в ноябре 2020 года выборов, передает ТАСС.
«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», – подчеркнул избранный президент США, говоря об участниках беспорядков в Вашингтоне. Он назвал произошедшее «не акцией протеста, а хаосом», а также «одним из самых мрачных дней» в истории страны.
«Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», – добавил Байден. «В течение последних четырех лет у нас был президент, который ясно показывал, что презирает нашу демократическую систему, конституцию, власть закона», – пояснил политик. Байден выразил мнение, что к произошедшему в Вашингтоне привели «откровенные нападки на демократию и институты» США со стороны действующего американского лидера.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Пентагон гарантировал мирную передачу власти Байдену
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Министерство обороны США выполнит обязанности по обеспечению своевременной и мирной передачи власти администрации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена 20 января, говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.
«Я и мои подчиненные в министерстве обороны продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой, и мы проведем своевременную и мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», – приводит текст заявления главы Пентагона ТАСС.
Миллер также осудил произошедшее в среду «насилие на Капитолийском холме», подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам американской конституции. «Я категорически осуждаю подобные акты насилия, направленные против нашей демократии», – заявил и. о. главы Пентагона.
«Функционирование наших республиканских органов, возможно, и было нарушено, но это не подорвало решимость наших законодателей вести работу во благо народа. Благодаря их усилиям, поддержанным местными и федеральными правоохранительными органами и Национальной гвардией, попытки тех, кто пытался помешать работе наших органов власти, провалились», – заявил Миллер.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Трампу собрались предъявить обвинения в связи с беспорядками у Конгресса
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Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин не исключил возможности предъявления обвинений действующему президенту США Дональду Трампу в связи с беспорядками у Конгресса, сообщила The Washington Post.
«Да, мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации – не только людей, которые зашли в здание, но также и других, кто способствовал этому, или сделал это возможным, или играл какую-то сопутствующую роль. Мы изучим всех действующих лиц и все варианты обвинений, которые мы можем предъявить», – приводит слова и.о. прокурора округа Колумбия ТАСС.
В ответ вопрос о том, включает ли он в этом список президента, который мог подстрекать толпу к насилию, Шервин сказал: «Мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации, всех, кто сыграл роль. Если свидетельства говорят о составе преступления, им будут предъявлены обвинения».
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу убийства замглавы народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщила пресс-служба иракского Высшего судебного совета.
«Судья в суде Эр-Расафа (район Багдада – прим. ВЗГЛЯД), уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения (…), принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего уголовного кодекса Ирака», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Также в пресс-службе отметили, что «расследование будет продолжено для установления других причастных к этому преступлению, будь то иракцы или иностранные граждане».
В сообщении уточняется, что решение о выдаче ордера на арест судья принял после завершения предварительного расследования. Он заслушал показания истцов по делу об убийстве аль-Мухандиса – членов семьи убитого главы ополчения.
Напонмим, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.
МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.
Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена.
«Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США.
«Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер.
«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – заявил глава Белого дома.
Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <...> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома.
Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – заявил американский лидер.
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.
Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter
Действующий президент США Дональд Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter, из-за которых была заблокирована его учетная запись, сообщил журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.
«Представитель компании подтвердил, что Трамп действительно удалил твиты с нарушениями. Неизвестно во сколько точно Трамп удалил публикации. Вероятно, доступ к учетной записи будет открыт для него завтра утром (после 16.00 по мск 7 января – прим ВЗГЛЯД)», – сообщил Вагнер в своем Twitter.
Ранее администрация Twitter решила заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа и пригрозила ему полным удалением аккаунта. В Twitter заявили, что три записи Трампа должны быть удалены как нарушающие правила соцсети. Вслед за Twitter блокировку аккаунтов Трампа ввели Facebook и Instagram.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Замсоветника Трампа подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне
Заместитель советника действующего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции республиканца на вторжение в Капитолий его сторонников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным телеканала, в связи с беспорядками в американской столице возможность уйти в отставку рассматривают также помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл, передает РИА «Новости».
В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трампу запретили писать в Facebook
Действующему президенту США Дональду Трампу запретили оставлять посты в Facebook и после событий, произошедших в среду в Вашингтоне, сообщил владелец сервиса Марк Цукерберг.
«Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному ему преемнику Джо Байдену…За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу согласно нашим правилам, иногда удаляя контент или маркируя его посты, нарушающие нашу политику. Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политической речи. Но нынешний контекст принципиально отличается от политики использования нашей платформы, так как подстрекаетк насильственному восстанию против демократически избранного правительства», – написал в своем Facebook Цукерберг.
Между тем ТАСС сообщает, что Трампу запрещено писать и Instagram. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В Британии Трампа обвинили в беспорядках в США
Видеообращение президента США Дональда Трампа к американским гражданам, в котором он вновь заявил об «украденных выборах», спровоцировало беспорядки в Вашингтоне, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
«Насилие должно прекратиться, и он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) должен полностью осудить все происходящее. В этом вопросе не может быть иного мнения. Погибли люди, была стрельба, это ужасно. Подобному нет оправдания», – сказала глава британского МВД в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.
При этом Пател подчеркнула, что американский президент не способствовал скорому прекращению беспорядков у здания Конгресса США. «Вчера он сделал заявление, но это не привело к снижению напряженности. Нельзя допускать провокационные высказывания», – указала она.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, утверждения о фальсификациях на выборах в США безосновательны, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в Вашингтоне.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Демократы призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессмены-демократы распространили предложение резолюции по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу, сообщил председатель антимонопольного подкомитета Конгресса Дэвид Сиссилин.
«Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», – передает слова конгрессмена РИА «Новости».
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
Twitch заблокировал аккаунт Трампа
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Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщил информационный портал Axios.
«В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий мы заблокировали канал президента Трампа в Twitch», – приводит ТАСС слова представителя Twitch, опубликованные порталом Axios. Представитель Twitch выступил с утверждением, что блокировка аккаунта Трампа поможет якобы предотвратить использование платформы для разжигания насилия.
Ранее в четверг администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа. Вслед за Twitter аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
Напомним, Трамп неоднократно обвинял Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы. В мае 2020 года глава американской администрации лишил соцсети защиты от претензий по редактированию контента и пригрозил закрыть Twitter. В октябре Национальный комитет Республиканской партии обвинил Twitter в нарушении правил Избирательной комиссии США и участии в президентской компании Байдена на стороне демократов. 21 ноября администрация Twitter объявила о намерении передать контроль над официальной учетной записью президента США в социальной сети члену Демократической партии Джозефу Байдену после запланированной на 20 января 2021 года инаугурации. В декабре компания сообщила, что «по недосмотру» отключила ряд функций для учетной записи Дональда Трампа.
Лидер демократов в Сенате призвал Пенса отстранить Трампа от власти
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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших в среду в Вашингтоне беспорядков.
«Случившееся вчера на Капитолийском холме являлось мятежом, поднятым против Соединенных Штатов и спровоцированным президентом [Трампом]. Этому президенту не следует оставаться у власти более ни одного дня», – приводит текст письменного заявления Шумера ТАСС.
«Самый быстрый и эффективный путь, которым можно воспользоваться уже сегодня, заключается в том, чтобы вице-президент немедленно воспользовался 25-й поправкой [к Конституции США], чтобы отстранить [действующего] президента [США Дональда Трампа] от власти», – говорится в письменном заявлении лидера демократов в Сенате Конгресса США.
«Если вице-президент [США] и кабинет откажутся действовать, то Конгрессу следует вновь собраться [на заседание], чтобы подвергнуть президента [США Дональда Трампа] импичменту», – добавил руководитель фракции демократов в Сенате.
Согласно упомянутой Шумером поправке, вице-президент США занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий американского президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент США начинает исполнять обязанности главы Белого дома.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
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