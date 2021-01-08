Начальник полиции Капитолия подал в отставку

Начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку в свете прорыва участников беспорядков в здание Конгресса США, сообщает Associated Press.

По сведениям осведомленных источников, Санд оставит занимаемую должность 16 января. По словам начальника полиции Капитолия, он не ожидал, что демонстрация у здания Конгресса США перерастет в беспорядки, передает ТАСС.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили штурм Капитолия.