Министр транспорта США подала в отставку после беспорядков в Капитолии

Министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао, являющаяся супругой лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, подала в отставку в связи беспорядками в здании Конгресса.

«В нашей стране произошло травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента [США Дональд Трампа] ворвались в здание Капитолия после проведения митинга, на котором он выступил перед ними», – приводит текст заявления Чао ТАСС.

«Я объявляю о своей отставке с поста министра транспорта США с понедельника, 11 января 2020 года», – заявила Чао в письме, адресованном сотрудникам Минтранса. При этом она заверила, что ведомство продолжит работу с переходной командой избранного американского президента Джозефа Байдена.

В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что «основная вина за вчерашние события лежит на потерявших рассудок преступниках, которые пытались подорвать наше правительство, и на тех, кто их провоцировал». Он призвал тщательно расследовать произошедшее, которое «вскрыло шокирующие ошибки» в обеспечении безопасности Конгресса.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.