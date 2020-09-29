Глава центра Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

Предложение ускорить вакцинацию в России правильное, однако пока невозможное, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

По его словам, в Москве сейчас вакцинируют 500-600 человек в сутки. Всего привиться от коронавируса успели более 5 тыс. человек.

Также Гинцбург указал на отсутствие аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период.

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

На прошлой неделе Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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