Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 10 км
Пепловый выброс Ключевской сопки достиг высоты 10 000 метров
На Камчатке утром зафиксировали сильный пепловый выброс из Ключевской сопки, пепловый шлейф направился в сторону Берингова моря.
Пепловый выброс на высоту до 10 000 метров зафиксирован на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, передает ТАСС. Высота самого вулкана составляет 4 750 метров. Пепловый шлейф распространился на восток и северо-восток в сторону Берингова моря.
В оперативном сообщении регионального МЧС отмечается: «Утром 12 августа из вулкана Ключевской был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 метров». Населенные пункты на пути распространения пепла отсутствуют, однако при изменении ветра возможно выпадение незначительного количества пепла в поселках Ключи, Усть-Камчатск, а также в селе Крутоберегово.
Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его вершина имеет кратер диаметром около 700 метров. На склонах вулкана расположено примерно 80 побочных кратеров и шлаковых конусов. Активизация исполина произошла после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.
