Путин внес изменения в ношение военной формы в России

Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

Tекст: Денис Тельманов

Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.