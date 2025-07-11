Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.4 комментария
Путин внес изменения в ношение военной формы в России
Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров
Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.
Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.
Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.