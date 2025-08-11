Координатор подполья Лебедев сообщил о нарушении поставок ВСУ ударами в Сумах

Tекст: Мария Иванова

Удары были нанесены по Сумам и Шостке с целью нарушить поставки военной техники и боеприпасов для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

Лебедев подчеркнул, что удары также были нанесены в Херсонской и Николаевской областях для снижения боеспособности украинских сил на южном направлении и усложнения подготовки к возможным контрнаступлениям. Он отметил, что там фиксируются удары по опорным пунктам и местам скопления войск. В целом, атаки рассматриваются как попытка дестабилизировать снабжение и логистику ВСУ на нескольких ключевых направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе подполье на Украине сообщило о поражении баз ВСУ и иностранных наемников. А в Одессе был нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников.

В Запорожье, которое находится под контролем ВСУ, были поражены хранилища с артиллерийскими снарядами и боеприпасами.