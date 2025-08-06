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В подконтрольном ВСУ Запорожье поражены хранилища с арторудиями и боеприпасами
ВС России поразили хранилища ВСУ с арторудиями в подконтрольном ВСУ Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье были уничтожены склады с артиллерийскими орудиями и боеприпасами, что стало результатом двух точных ударов, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины, а также склады с артиллерийскими орудиями и боекомплектом, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в Херсоне, который находится под контролем Киева, удары пришлись по пунктам управления ВСУ и инженерным подразделениям. В Харьковской области под удар попало подразделение украинских военных с тяжелой техникой.
Лебедев также сообщил о нанесении ударов по городу Сумы, в результате чего были повреждены подстанция и логистические объекты. По его словам, из-за этого частично нарушено электроснабжение города.
Ранее в результате ударов по Одесской области был разрушен пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.
В Запорожской области на подконтрольных Киеву территориях утром были слышны взрывы, а в регионе объявили воздушную тревогу.