Бразилия и Россия заключили меморандум перед угрозой санкций США

Бразилия подписала меморандум с Россией об укреплении финансового сотрудничества

Tекст: Денис Тельманов

Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.