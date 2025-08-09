Financial Times заявила о подготовке Бразилии к новым пошлинам США

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Financial Times, в Бразилии усилились опасения введения новых пошлин со стороны США. Беспокойство возникло после решения американских властей ввести дополнительные ограничения против Индии за импорт российской нефти и нефтепродуктов, передает ТАСС.

Член Федерального сената Бразилии Карлус Виана заявил: «Последние санкции в отношении Индии подтверждают, что это может произойти и с Бразилией». Он указал, что Бразилия приобретает в России «большое количество дизельного топлива и большую часть удобрений, используемых в сельскохозяйственном производстве».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России санкциями и ограничениями. Вашингтон ввел пошлины в 25% на товары из Индии в ответ на закупки ею российской нефти.

Сообщалось, что Дели отказался от планов приобрести ряд военных систем у Вашингтона после введения Соединенными Штатами повышенных пошлин. Однако власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США и назвали сообщения о таком шаге фейковыми.