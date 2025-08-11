США продлили отсрочку на новые пошлины против Китая на три месяца

Трамп подписал указ о продлении тарифного перемирия с Китаем на три месяца

Tекст: Денис Тельманов

Решение о продлении отсрочки на введение новых пошлин в отношении Китая было принято, передает ТАСС, со ссылкой на телеканал CNBC и источники в администрации США. Документ о продлении подписан президентом Дональдом Трампом вечером в воскресенье. Предыдущий срок действия тарифного перемирия истекал 12 августа.

Отсрочка по введению тарифов продлена еще на 90 дней. Это решение принято после консультаций США и Китая, прошедших в конце июля в Стокгольме. По итогам переговоров стороны договорились сохранить действие перемирия.

Ранее в мае в Женеве стороны уже объявляли о взаимном снижении пошлин на 90 дней, начиная с 12 мая. Тогда для китайских товаров, ввозимых в США, ставка была снижена до 30%, а для американских товаров, импортируемых в Китай, до 10%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, введение высоких пошлин на импорт товаров с Индии может негативно сказаться на отношениях между США и Индией.

Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по поводу координированного ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

В Китае заявили, что Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.