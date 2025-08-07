США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России

Tекст: Дарья Григоренко

Решение было принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией нефти у России, о чем заявили в Белом доме, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении говорится: «Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти». Власти США считают, что такие меры должны заставить Индию пересмотреть свою политику закупок энергоресурсов.

Согласно заявлению Белого дома, ограничения будут действовать до тех пор, пока Индия не прекратит покупать нефть у России. Введение пошлины может существенно отразиться на торговых отношениях между странами и затронуть ряд индийских товаров, поступающих на американский рынок.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что ситуация с закупками Индией российской нефти стала проверкой независимости Нью-Дели и показала ограниченность санкционного давления Вашингтона на мировой арене.

Напомним, власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Индийские дипломаты заявили, что были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.