США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов
Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.
«Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».
Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.