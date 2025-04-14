Трамп инициировал расследование поставок чипов в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство торговли США по указанию президента Дональда Трампа планирует провести расследование по импорту полупроводниковых чипов, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Politico. Расследование может привести к введению новых тарифов на чипы, начиная с 25%. Эти меры могут быть увеличены в течение года.

Согласно данным Politico, расследование будет начато в рамках раздела 232 закона о расширении торговли от 1962 года, который позволяет президенту ограничивать импорт в интересах национальной безопасности. Чиновник, на условиях анонимности, отметил, что цель расследования заключается в оживлении производства критически важных технологий в США.

Данное расследование может обострить торговые отношения между США и азиатскими странами, такими как Южная Корея, Малайзия и Япония, откуда в США поступает значительная часть чипов. Эти страны входят в число ключевых участников цепочки поставок, включая сборку, тестирование и производство полупроводников.

Politico также подчеркивает, что введение новых тарифов может негативно сказаться на американских технологических компаниях, зависящих от импорта чипов из Азии, что может привести к увеличению их издержек и цен на продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай перенаправил товары в Турцию после введения пошлин Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин замедлит экономику США и ускорит инфляцию.