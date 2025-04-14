С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Трамп инициировал расследование поставок чипов в США
Министерство торговли США начнет расследование импорта полупроводников, что может привести к введению 25-процентных тарифов с возможным увеличением в течение года, сообщила газета Politico со ссылкой на официальные источники.
Министерство торговли США по указанию президента Дональда Трампа планирует провести расследование по импорту полупроводниковых чипов, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Politico. Расследование может привести к введению новых тарифов на чипы, начиная с 25%. Эти меры могут быть увеличены в течение года.
Согласно данным Politico, расследование будет начато в рамках раздела 232 закона о расширении торговли от 1962 года, который позволяет президенту ограничивать импорт в интересах национальной безопасности. Чиновник, на условиях анонимности, отметил, что цель расследования заключается в оживлении производства критически важных технологий в США.
Данное расследование может обострить торговые отношения между США и азиатскими странами, такими как Южная Корея, Малайзия и Япония, откуда в США поступает значительная часть чипов. Эти страны входят в число ключевых участников цепочки поставок, включая сборку, тестирование и производство полупроводников.
Politico также подчеркивает, что введение новых тарифов может негативно сказаться на американских технологических компаниях, зависящих от импорта чипов из Азии, что может привести к увеличению их издержек и цен на продукцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай перенаправил товары в Турцию после введения пошлин Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин замедлит экономику США и ускорит инфляцию.