ЛДПР внесла законопроект о запрете учить наркозависимым педагогам

ЛДПР предложила запретить работу учителем при привлечении за наркотики

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект о запрете людям, привлекавшимся к административной ответственности за употребление наркотиков, работать учителями, пишет ТАСС.

Документ предлагает дополнить статью 331 Трудового кодекса РФ нормой, запрещающей педагогическую деятельность тем, кто употреблял наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также тем, кто занимался их пропагандой.

Леонид Слуцкий пояснил, что действующие законы не препятствуют людям с административными наказаниями за употребление или пропаганду наркотиков работать с детьми, что он назвал недопустимым. «Педагог должен иметь безупречную репутацию, только тогда ему можно доверить наших детей», – заявил лидер ЛДПР.

Он также добавил, что государство тратит значительные средства на профилактику наркомании в школах, ведет борьбу с наркоторговлей вблизи образовательных учреждений, но при этом допускает к работе учителей, ранее замеченных в подобных правонарушениях. Слуцкий считает, что такая ситуация может свести на нет усилия по защите детей от наркопреступности.

