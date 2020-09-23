Эксперт указал решение проблемы со страхованием судов для стройки «Северного потока – 2»

«Решение по участникам проекта «Северный поток-2» противоречит всем международным нормам», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал решение Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода Nord Stream 2.

«Это усложняет жизнь для «Северного потока-2», но решить вопрос со страхованием можно. Нужно смотреть в сторону азиатских и российских страхователей», - считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые участвуют в продолжении строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.

Как сообщил ТАСС, в документе заявлено – страховка не будет предоставляться по причине прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Добавим, что циркуляр касается деятельности, относящейся не только к «Северному потоку-2», но и к проекту «Турецкий поток».

По мнению Юшкова, эти действия клуба страхователей нелогичны и рискованны. «Они ссылаются на законопроекты США, которые еще даже не вступили в силу. В них есть запреты на страхование судов, которые принимают участие в достройке СП-2. Но нигде официально не заявлено, какие именно суда будут там участвовать», – пояснил собеседник.

«Мы предполагаем, что их четыре – «Академик Черский», «Фортуна», «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Ни одно из них не находится под санкциями. Поэтому отказать им в страховании сейчас, пока они не начали достраивать газопровод, было бы рискованно. Это значит применить к этим судам санкции еще до вступления их в силу», – убежден эксперт.

Это противоречит всем международным нормам, резюмировал Юшков. В таком случае на месте владельцев этих судов следует подавать во все возможные суды и пытаться обанкротить эти страховые структуры, предложил эксперт.

В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Также Меркель выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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