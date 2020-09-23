Участникам «Северного потока – 2» отказали в страховке судов

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам для продолжения строительства трубопровода «Северный поток – 2», следует из циркуляра, распространенного от имени всех входящих в группу клубов.

«Членам (каждого клуба) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («Закон о защите европейской энергетической безопасности»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток – 2» или «Турецкий поток», – приводит текст документа РИА «Новости».

Циркуляр «настоятельно» рекомендует участникам клуба «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкций.

В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы введения санкций со стороны США. Также она выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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