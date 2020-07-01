Берлин назвал санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

Планы США ввести санкции против «Северного потока – 2» являются вопиющим вмешательством в суверенитет Евросоюза, в соответствии с законодательством которого реализуется проект, заявил статс-секретарь в МИД Германии Нильс Аннен.

«Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект», – сказал он на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, посвященном теме строительства газопровода и сохранения энергетического суверенитета Европы.

При этом власти Германии исходят из того, что законопроект по новым санкциям США в отношении «Северного потока – 2» будет принят. В этом случае, отметили в немецком МИД, под угрозой ограничительных мер могут оказаться, помимо германских, французские, голландские и австрийские компании, передает ТАСС.

«Речь идет здесь, как часто представляется, не о германо-американском вопросе, речь идет о европейском суверенитете. Дальнейший эффект от санкций затрагивает нашу внешнеполитическую дееспособность: несогласованные санкции наносят ущерб совместной политике в отношении России», – отметил статс-секретарь в МИД Германии.

Он напомнил, что в ЕС существуют разные позиции по «Северному потоку – 2», однако, по его словам, в сообществе сложилось единое мнение: угрозы США ввести санкции против европейских компаний неприемлемы.

В свою очередь парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс назвал «беспрецедентным случаем в истории трансатлантических отношений» возможное расширение санкций США против «Северного потока – 2». «Правительство ФРГ в связи с этим начало переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы вместе с Еврокомиссией согласовать свои действия. Я благодарен, что здесь получили поддержку», – сообщил он.

Тем временем в операторе проекта – компании Nord Stream 2 AG указали, что новые санкции США заблокируют 700 млн евро на завершение «Северного потока – 2».

«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода», – сообщили в компании.

Более того, как полагают в Nord Stream 2 AG, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе примерно 8 млрд евро, вложенных непосредственно в строительство «Северного потока – 2», а также 3 млрд, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и 750 млн – в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из «Северного потока – 2» на рынки по всей Европе.

«Необходимо отметить, что данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путем уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода «Северный поток – 2» европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс», - заключили в компании.

Ранее бывший канцлер Германии, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства и атакой на экономику Европы.

Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2», отметив, что хочет сделать работу газопровода «прозрачной и недискриминационной», обеспечить «соответствующую степень надзора со стороны регулирующих органов».

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».

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