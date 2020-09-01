Меркель ответила на угрозы США ввести санкции по «Северному потоку – 2»

Проект «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы санкций со стороны трех сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засниц, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель выступила против санкций во время визита в город Штральзунд.

«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод «Северный поток – 2» несмотря на противодействие США», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала MDR.

В пятницу Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2». Берлин, по словам канцлера, настаивает на необходимости достроить газопровод.

В Госдуме отметили, что Германия пытается демонстрировать независимость от курса, продвигаемого США в Европе.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

При этом в Германии заявили, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД