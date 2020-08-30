Стала известна дата старта предвыборной кампании на Украине

Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября начало избирательного процесса (начало избирательной кампании) очередных местных выборов, которые состоятся 25 октября.

«Тридцатого августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия объявила с 5 сентября 2020 начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины», – сообщается на сайте ЦИК Украины.

Выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможных причинах недопущения жителей Донбасса до свободных выборов.