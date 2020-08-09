Киев испугался выбора жителей Донбасса

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9 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Киев испугался выбора жителей Донбасса

Русские жители Украины по-прежнему ущемляются в самых элементарных правах – например, в праве голосовать Михаил Соколов/ТАСС
Тотальная украинизация, полное избавление от «российской пропаганды» и соцсетей – все это, как оказалось, крайне мало влияет на жителей Донбасса, оказавшихся под властью Киева. По крайней мере, сама украинская власть по сути открыто признала, что не доверяет жителям Донбасса даже элементарного – проголосовать на свободных выборах. Потому что результат Киеву не понравится. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлеченностью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе в интеллектуальной сфере. Подробности...
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Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Русские жители Украины по-прежнему ущемляются в самых элементарных правах – например, в праве голосовать    9 августа 2020, 18:02
    Фото: Михаил Соколов/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Тотальная украинизация, полное избавление от «российской пропаганды» и соцсетей – все это, как оказалось, крайне мало влияет на жителей Донбасса, оказавшихся под властью Киева. По крайней мере, сама украинская власть по сути открыто признала, что не доверяет жителям Донбасса даже элементарного – проголосовать на свободных выборах. Потому что результат Киеву не понравится.

    25 октября на Украине состоятся выборы депутатов и глав местных советов всех типов (областных, районных, городских, поселковых). Однако ЦИК Украины в субботу принял решение внести в эти выборы определенную интригу: комиссия фактически признала, что Луганская и Донецкая области – это не Украина.

    Дело в том, что на территории этих областей, даже на той их части, что контролирует Киев, местных выборов не будет. «Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов». Выборы отменены для десяти территориальных общин Донецкой и восьми общин Луганской области, то есть примерно для 2,7-3,6 млн человек (средняя численность общины – 150-200 тысяч).

    При этом в ЦИК Украины явно боятся последствий. Там побоялись брать на себя ответственность за такое решение, ее переложили на военно-гражданские администрации этих областей. Мол, мы лишь опирались на предоставленную ими информацию.

    Плохому президенту война мешает

    Причина невозможности провести выборы – якобы близость к зонам боевых действий. Любопытное дело. Люди живут в условиях этой близости еще с 2014 года. Некоторые – так и вовсе там, куда регулярно «прилетает». То есть жить в условиях близости можно, а выбирать себе местную власть нельзя, так что ли?

    Отметим, что в свое время пойти на такой шаг не решился даже предшественник Зеленского. Предыдущие выборы в местные советы на Украине состоялись в 2015 году. На территориях Донецкой и Луганской областей они тогда прошли, что называется, не без приключений. Где-то их признали недействительными, где-то их пришлось отменить – не успели доставить бюллетени. Пришлось их провести на один-два месяца позже, чем на остальной территории. Причем тогда в Донбассе шли боевые действия, а теперь – широко разрекламированные разведение сил и перемирие.

    Избиратели тогда массово «голосовали ногами», выражая отношение к власти: на участки в Луганской области пришли только 35,2% избирателей, в Донецкой – 31,6%. Это исторический минимум явки, по старому закону при явке ниже 50% выборы и вовсе признавали не состоявшимися. Но всё это частности. Главное, что пять лет назад выборы были. А сегодня власть лишает людей даже иллюзии наличия у них каких-то прав.

    Но и киевскую власть можно понять. У нее есть веские причины поступать именно так. Она боится.

    В 2019 году победа Зеленского на выборах для многих стала шоком. И творцами этого шока были преимущественно левобережные украинцы. Поддержка Зеленского на юго-востоке доходила до 80-90%, в том числе и в Донбассе. Однако выборы в Верховный совет (лето 2019 года) показали, что избиратель юго-востока Украины готов скрепя сердце голосовать за Зеленского, чтобы показать кукиш Порошенко – но это не означает, что он будет голосовать за его партию. «Слуга народа» год назад не смогла занять первые места только в трех областях: во Львовской – там царствовала «Европейская солидарность» Петра Порошенко, а также... правильно, в Донецкой и Луганской областях. Там она набрала 27-28% голосов, то есть даже меньше, чем в Тернопольской (33,8%) и Ивано-Франковской (31,5%) областях. А ведь Львов, Тернополь и Ивано-Франковск на выборах, как правило, голосуют более-менее слаженно. И в «Слуге народа» наверняка запомнили на будущее этот щелчок по носу.

    Неправильно голосуют

    Но это тогда, а что сегодня? Сегодня даже хуже. Вот Мариуполь, крупнейший из контролируемых Украиной городов Донецкой области: «Среди политических сил лидером является партия «Блок Бойченко», за которую бы отдали голоса 39,2% тех, кто определился и намерен голосовать. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) проголосовали бы 26,7%, партию «Слуга народа» – 9,7% (!), партию Шария – 7,4%, партию «Оппозиционный блок» – 5,9%». Это результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце июня.

    Поясним. «Блок Бойченко», ОПЗЖ, «Оппозиционный блок» – всё это осколки того, что до 2014 года называлось «Партией регионов». Бывшая партия власти. Но за них всё равно голосуют – из чувства протеста. Теперь уже – и против политики Зеленского.

    Есть также обобщенные данные Киевского международного института социологии на начало июня. КМИС дает цифры по условным регионам (Запад, Центр, Юг, Восток) – и результаты уже не такие кричащие, как в отдельно взятом Мариуполе. Но даже тут видно, что рейтинг «Слуги народа» среди готовых участвовать в выборах – 24,8% (против 35,6% за ОПЗЖ). 

    А ведь год назад восточная Днепропетровская область дала партии Зеленского 56,7% голосов (максимальный на Украине результат), Харьковская – 42,7%. То есть популярность президентской партии на востоке сильно просела, а поддержка оппозиционной Зеленскому ОПЗЖ, наоборот, выросла.

    Украинизация востока не помогла

    Тут самое время вспомнить: «Так ведь соперник Зеленского – Порошенко!». К сожалению, действия Зеленского этого не подтверждают. Институт национальной памяти продолжает заниматься глорификацией пособников нацистов и разрабатывает для школьников «Курс лекций о российской агрессии». Представители Донбасса, которых офис президента включил в ТКГ – откровенные разжигатели войны. С ноября прошлого года на Украину полностью блокирован ввоз российских книг – такого не было даже во времена Порошенко.

    Ну и «достижения» экс-президента его преемник тоже не отменял: образовательный процесс по-прежнему только на украинском, квоты на русскоязычный контент, запрет вещания российских телеканалов. Да что там российских – телеканалу КРТ не так давно не продлили лицензию на вещание только за появление в эфире фотографии певца Льва Лещенко. 

    Не сказать, чтобы ОПЗЖ были убежденными сторонниками дружбы с Россией. Во всяком случае, они эти убеждения успешно скрывают. И правильно делают – на сегодняшней Украине это всё равно, что самому написать на себя донос в СБУ.

    Но в силу возможностей против всего перечисленного протестуют. И одного этого достаточно, чтобы собирать до половины голосов избирателей востока Украины. 

    Избирателей, которые вот уже шесть лет как избавлены от «влияния российской пропаганды» и живут в самой что ни на есть украинской Украине: факельные шествия, парады вышиванок по пять раз в год, без влияния «Яндекса» и российских соцсетей, книг, фильмов, спектаклей, исполнителей (у большей части музыкантов запрет на въезд из-за концертов в Крыму или на территории ЛДНР). И вот чудо – они от этого не становятся украинцами. Требуют соблюдения своих прав, голосуют за условно пророссийских политиков. Ну как им после этого не отменить выборы?

    К слову, такую отмену стоит рассматривать как прецедент. Взять хотя бы восток Запорожской области – там до зоны боевых действий поближе, чем от севера Луганской до линии разграничения. Почему бы не отменить выборы и для Запорожья? И с Днепропетровской та же история. 

    Сегодня украинская власть обкатывает в Донбассе то, до чего не додумались даже предшественники команды Зеленского. Те делали «негражданами» только проживающих на неконтролируемой территории. Эти лишают избирательных прав по факту места жительства в «неправильных» областях. Боясь признать, что дело не в прописке, а в убеждениях.  


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