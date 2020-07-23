Погребинский объяснил изменение позиции Зеленского по Минским соглашениям

Если раньше Киев выдвигал свои условия для выполнения Минских соглашений, то теперь его позиция изменилась. Зеленский дал понять, что не хочет хоронить Минский процесс. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал призыв президента Украины к «нормандской четверке» расшифровать Киеву по пунктам смысл Минских соглашений.

«Текст Минских соглашений действительно требует уточнений. Достаточно сказать, что указанные там даты давно прошли. Поэтому хорошо, что президент заговорил об этом. Это лучше прежних его заявлений о том, что Киев согласится только на свои условия, то есть сначала получим контроль над границей и так далее», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог напомнил: начиная с марта Зеленский вел жесткий курс по поводу Донбасса, но теперь, похоже, решил смягчить его. «Эта перемена связана с тем, что скоро на Украине местные выборы. Ситуация у пропрезидентской партии «Слуга народа» скверная и надо показывать результаты, которые он обещал. Это вполне можно расценивать, как попытки изобразить активность в процессе урегулирования, – предположил Погребинский. – Поэтому мы не знаем, насколько реально его желание продвигаться по пути урегулирования».

Выступление президента означает, что Зеленский готов обсуждать либо ситуацию с проведением в Донбассе выборов, либо закон об особом статусе.

По мнению политолога, это попытка изобразить активность, не позволить совсем похоронить Минский процесс. «Недавние решения Верховной рады о проведении местных выборов Москва расценила как выход Украины из Минских соглашений. Продолжение этой линии оказалось очень невыгодно Киеву. Зеленский хочет показать, что Минский процесс нужен, а еще ему нужна новая встреча в «нормандском формате», – отметил Погребинский.

Ранее в четверг МИД России заявил, что постановление Верховной рады по местным выборам от 15 июня можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений, и потребовали разъяснений. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу с 27 июля дополнительных мер контроля за прекращением огня.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить. «Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть – в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», – сказал Зеленский.

«Обговаривать детали можно вплоть до намеченных на осень местных выборов. Но так как у президента падает рейтинг, тают возможности получить в регионах свои местные администрации, то он и пытается демонстрировать, что он что-то делает», – считает Погребинский.

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