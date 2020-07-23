МИД заявил о фактическом выходе Украины из Минских соглашений

Постановление Верховной рады по местным выборам на Украине можно трактовать как фактический выход из минских соглашений, заявили в МИД России.

«Их можно трактовать как фактический выход Украины из «минских соглашений»? Нужны разъяснения. Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, «минского формата» данная ситуация, естественно, не может не беспокоить. Мы требуем от Украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по «нормандскому формату» и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации и, собственно, сделать главное – побудить киевские власти к выполнению своих обязательств», – передает ее слова РИА «Новости».

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о позитивных тенденциях в выполнении решений саммита нормандской «четверки», передает ТАСС.

«Мы отмечаем определенные позитивные подвижки в ходе выполнения Киевом, Донецком и Луганском решений парижского саммита нормандского формата. Так, вчера, 22 июля, в ходе видеозаседания Контактной группы стороны подписали документ, который называется «Меры по усилению режима прекращения огня», – сказала она.

Полпред России Борис Грызлов накануне заявил, что постановление Верховной рады о проведении 25 октября на Украине местных выборов противоречит Минским соглашениям.

Напомним, в четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июня о местных выборах на Украине перечисляются все требования официального Киева относительно возможности проведения выборов в Донбассе. В том числе так указывается на необходимость предварительной передачи Украине контроля над совместным участком границы с Россией, а также вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники – то есть сил народной милиции ДНР и ЛНР.

Эти требования прямо противоречат Минским соглашениям.

В прошлый понедельник вице-премьер Украины Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

В Кремле заявляли, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.