В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.

По словам Пескова, если Киев все же намерен отказаться от соглашений, то выстраиваемый сейчас переговорный процесс «лишится переговорной базы, а создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно», передает ТАСС.

При этом он надеется, что если подобный сценарий реализуется, то «горячей фазы» удастся избежать.

«Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом, получается какой-то замкнутый круг», – отметил Песков.

Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин был разочарован отсутствием динамики в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Песков заявил, что «Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает, по сути нет никакого продвижения».

Песков задался вопросом, говорит ли это о нежелании или о невозможности Киева решать эту проблему. Власти Украины, как заметил пресс-секретарь, «все чаще и чаще, все более настойчиво говорят о том, что минские договоренности нужно менять».

«Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем», – сказал Песков, уточнив, что «каких-то опровержений этих тезисов пока не последовало». Поэтому к Киеву остается «огромное количество вопросов».

На вопрос о выданном президенту Украины Владимиру Зеленскому в самом начале его президентского срока кредите доверия, Песков заметил, что «это не кредитно-финансовый механизм, речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины». Представитель Кремля напомнил, что Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить проблему на юго-востоке страны, а «решить же ее можно, основываясь на выполнении Украиной обязательств, взятых на себя по минскому комплексу мер».

«Никаких шагов по выполнению минского комплекса мер не делается со стороны Киева. Если абстрагироваться от эмоций, это можно констатировать со стопроцентной точностью», – заключил Песков.

Напомним, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения», – сказал он. По его словам, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях – 2014-2015 годы – уже истекли, а соглашения не реализованы.

После этого помощник руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Если с украинской стороны не будет ни подтверждения, ни опровержения, Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.

Позже Резников заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита России, Германии, Франции и Украины.

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