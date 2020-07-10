Киев прояснил позицию по Минским соглашениям

Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита России, Германии, Франции и Украины, заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

«Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе, об этом говорят и наши европейские партнеры», – цитирует Резникова «РБК-Украина».

Он пояснил, что трехсторонняя контактная группа – это «технический и логистический центр», который должен контактировать по возникающим вопросам, а все решения должны принимать только лидеры «нормандского формата».

В четверг Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения», – сказал он. По его словам, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях – 2014-2015 годы – уже истекли, а соглашения не реализованы.

После этого помощник руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Если с украинской стороны не будет ни подтверждения, ни опровержения, Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.