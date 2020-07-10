Москва потребовала от Киева объяснений заявления о «неактуальности» Минских соглашений

Официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова своего представителя в Контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, заявил помощник руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются. Хотя в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц – это и есть официальная позиция государства», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в четверг Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения», – сказал он. Как заявил Резников, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях – 2014-2015 годы – уже истекли, а соглашения не реализованы.

Козак заявил, что если в ближайшее время заявление Резникова «будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений», а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года», – подчеркнул Козак.

Он также отметил, что Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы.

«В любых отношениях, даже на семейно-бытовом уровне, когда возникают неразрешимые противоречия, стороны апеллируют к закону. Для донбасского конфликта таким законом были минские соглашения. Практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными», – сказал представитель администрации президента.

Кроме того, политик подчеркнул, что Москва сожалеет, что из-за позиции Киева урегулирование конфликта в Донбассе может быть отодвинуто на неопределенное время.

«Приходится только сожалеть. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. О том, что и в Берлине, и в Париже, в Минске, и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств, на изнуряющие и как теперь оказалось безрезультатные переговоры в течение более чем пяти лет. Может быть, в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив – Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру», – подытожил он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД