Киев захотел «модернизировать» Минские соглашения

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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
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Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении

Армянские военные нанесли артиллерийский удар по территории Азербайджана, утверждают в БакуФото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Напомнил о себе самый старый конфликт на постсоветском пространстве. В воскресенье на границе Азербайджана и Армении гремела артиллерийская канонада, есть погибшие. Происходящее описывается языком военных сводок: «Противник понес потери и отступил». Что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния, возможно ли дальнейшее разрастание конфликта? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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              Киев захотел «модернизировать» Минские соглашения

              13 июля 2020, 00:56

              Текст: Антон Никитин

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              Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24» выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо модернизировать.

              «Наша делегация постоянно говорила, что Минские соглашения требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений. Но мы на сегодняшний день остаемся сторонниками того, что следует на сегодняшний день выполнить «Минск», поскольку мы про него договорились, хотя это политические договоренности, <...>, а не какой-то международно-правовой договор», – приводит слова Резникова ТАСС.

              Он напомнил, что на саммите лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря 2019 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что Минские соглашения «остаются пока единственным основанием закончить войну и принести мир в оккупированный Донбасс». Резников подчеркнул, что украинская делегация пытается «пробовать достичь мира благодаря Минским соглашениям».

              В то же время он заявил, что выполнение некоторых пунктов «Минска» для Киева недопустимо. «На той встрече [в Париже] Зеленский заявил, что условие, которое записано, например, в пункте 8, – о том, что сначала должны состояться выборы, а на следующий день должно произойти взятие контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, – недопустимо. Сначала надо взять контроль над границей, а только после этого проводить выборы. Это один из примеров. Также было разъяснено, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции Украины закреплено не может быть: есть закон Украины, который принят предыдущей каденцией парламента, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и этого достаточно», – пояснил позицию Украины Резников. По его мнению, такая точка зрения Киева поддерживается Германией и Францией.

              При этом Резников еще раз озвучил свою недавнюю мысль о том, что решение о выходе из минского процесса может приниматься только лидерами нормандского формата. «Минский формат – <...> это технологичный, логистический центр, который выполняет решения лидеров нормандского формата. Поэтому все делегации, которые работают сегодня в Минске, а сейчас это виртуальный Минск – через видеоконференцию, выполняют технологические задания. Это вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц, открытия новых контрольных пунктов въезда – выезда, прекращения огня, водоснабжения и многого другого», – отметил вице-премьер.

              Резников в очередной раз выступил с обвинениями в адрес России, выразив мнение, что «Российская Федерация не выполняет Минские договоренности».

              Представитель Украины пояснил, что имеет в виду якобы нарушение Россией пункта об определении населенных пунктов, которые на момент выборов должны быть под контролем Киева, но сейчас не контролируются им, а также утверждает, что «на сегодняшний день РФ со своими оккупационными войсками продвинулась на 1700 квадратных километров больше, нежели это зафиксировано в «Минске».

              Напомним, в прошлый четверг Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны, так как «не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда [они] заключались».

              После этого заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть это заявление. Если с украинской стороны не будет ни подтверждения, ни опровержения, Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.

              Позже Резников заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита.

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