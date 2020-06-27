Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

Государства на Украине нет, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«На Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», – передает слова политика «Украина 24».

Саакашвили также считает, что качество жизни на Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

«Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», – заявил он.

Ранее Саакашвили заявил, что Украину ожидает самая масштабная экономическая катастрофа, в которой многим семьям грозит голод.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».