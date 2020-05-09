Зеленский рассказал, чем будет заниматься Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает положительных результатов работы Михаила Саакашвили в ближайшие месяцы. Он отметил, что бывший президент Грузии будет заниматься вопросами дерегуляции бизнеса и реформой таможни.

«Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни», – цитирует Зеленского агентство «Укринформ».

По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.

«Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь – реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался», – сказал Зеленский.

По его словам, у Саакашвили «достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами».

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».