В Тбилиси назвали назначение Саакашвили на Украине аморальным

Официальные лица в Тбилиси продолжают называть «недружественным» поведение Киева, который назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ и потребовал от Грузии невмешательства во внутренние дела Украины. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал должность, полученную заочно осужденным на родине Саакашвили, «выдуманной», а также сказал, что происходящее «вызывает скептицизм в грузинской власти».

Он поблагодарил украинских депутатов, которые не позволили Саакашвили получить пост вице-премьера.

«Украина – наш стратегический партнер, у нас очень дружеские и теплые отношения, мы заботимся о них. Но решение, которое было принято, вызывает скептицизм», – сказал мэр столицы Грузии.

Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили назвал «недружественным жестом» назначение на Украине на государственную позицию осужденного заочно экс-президента Грузии.

«Не вмешиваясь в суверенные права Украины, хочу зафиксировать, что и с моральной точки зрения это (назначение Саакашвили) неправильно», – заявил министр.

«Шаг президента Украины по отношению к Грузии непонятен», – сказал первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, отмечая, что две страны должны тесно сотрудничать в Черноморском регионе.

Он отметил, что из Киева вызван для консультаций в Тбилиси грузинский посол.

«Это определенный дипломатический демарш», – заявил парламентарий.

Как сказал Георгий Вольский, президент Украины «хорошо знает о результатах, которые оставил в Грузии Саакашвили», разыскиваемый за тяжкие преступления.

По его словам, происходящее бросит тень на грузино-украинские отношения и в международных форматах.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ.

В ответ на это в пятницу Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет.